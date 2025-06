SAN BENEDETTO – Intenso e coinvolgente l’incontro che si è svolto giovedì 29 maggio, dalle ore 11, presso l’aula Magna dell’Ipsia di San Benedetto, dove le autrici del nostro territorio, Elvira Apone e Olga Merli, hanno parlato con gli studenti del loro libro “Cento ali di libellula” (Poderosa edizioni). L’incontro è stato organizzato grazie all’intervento dell’associazione culturale “I luoghi della scrittura” e fortemente voluto dalla dirigente dell’istituto, la professoressa Marina Marziale. Sono intervenute anche la vice preside, la professoressa Rossana Geminiani, che ha aperto l’evento sottolineando l’importanza della lettura, in particolare quella di storie vere di donne come quelle del libro, che affrontano temi rilevanti e di grande attualità, su cui è sempre più importante riflettere e discutere, specialmente con le nuove generazioni, e la professoressa Ursula Ciaralli, la docente di lettere che ha guidato gli studenti nella lettura del testo in classe. A rappresentare e portare i saluti dell’associazione la professoressa e vice presidente Mimma Tranquilli.

Partecipi e interessati tutti gli studenti presenti, che hanno ascoltato le autrici con attenzione e hanno rivolto loro diverse domande relative sia alla genesi del libro che ad alcuni personaggi in particolare. Alcune studentesse, inoltre, hanno donato loro dei piccoli testi scritti di proprio pugno con delle riflessioni e impressioni personali sul testo. Un libro questo, infatti, che, parlando di donne che hanno sofferto, ma anche reagito e lottato per affermare la propria libertà ed identità umana e sociale, convoglia la narrazione su temi che riguardano anche molti adolescenti, essendo alcune protagoniste dei racconti molto giovani, assolvendo a una doppia funzione sociologica e pedagogica e divenendo, così, veicolo di trasmissione di informazioni quanto mai necessarie in un contesto, quello scolastico, che ha comunque un continuo bisogno di essere “rieducato”, ruolo che oggi, più che mai, la letteratura dovrebbe svolgere.

Un incontro formativo di grande impatto emotivo, uno scambio culturale e pedagogico in cui la narrazione di vicende reali e sorprendentemente vicine a ciascuno di noi, anche al mondo adolescenziale, è riuscita a creare un’interconnessione con le problematiche di molti giovani e, al tempo stesso, a suscitare empatia nell’uditorio; un momento di grande valore umano, sociologico e psicologico, che ha ulteriormente confermato quanto certi incontri possano essere utili e importanti per sensibilizzare alla cultura della partecipazione, della condivisione, del dialogo e del confronto.