RIPATRANSONE – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice che ha scritto alla nostra redazione:

Sabato 31 maggio – ore 12 con replica ore 21 – e domenica 1 giugno – ore 8.40 e di nuovo dopo le ore 12 – dal centro abitato di Ripatransone – nell’imminenza dell’evento denominato “Cavallo di fuoco”- sono state sparate fortissime salve di “botti” (5, di intensità pari a quella di bombe) a cui sono seguite questa mattina (nell’edizione delle 12) ripetute raffiche di (invisibili) fuochi d’artificio: il tutto così fragoroso da essere udito con notevole disagio e fastidio anche a ragguardevole distanza (la mia abitazione è a 2km dal paese). Con simili precedenti, non è difficile prevedere ciò che succederà stasera, tra processione e cavallo di fuoco.

Che un’amministrazione comunale autorizzi tutto questo, denota un grave deficit di intelligenza, sensibilità e soprattutto consapevolezza.

E’ infatti noto – ma non all’Amministrazione Comunale e al Comitato organizzatore – che fragori di questo genere, in tutto simili all’esplosione di bombe, hanno un impatto devastante sia sulle persone (tutte, e specialmente quelle più fragili, i malati ecc.) che sugli animali, domestici e non (con conseguenze spesso tragiche per gli animali domestici, causate dalla fuga nel panico). E sorvoliamo sull’impatto ambientale.

Non bastasse, Ripa è sede di un Presidio Ospedaliero con una RSA che ospita anziani ospedalizzati: i botti – considerata la provenienza – sono stati sparati praticamente sulle loro teste. Va aggiunto che il centro del paese è abitato prevalentemente da anziani.

Alle ore 10,30 di questa mattina la cosa è stata segnalata ad una pattuglia della Guardia Nazionale Ambientale incontrata in paese e i cui rappresentanti, preso cortesemente atto della segnalazione, hanno assicurato d’informarne al loro rientro ufficialmente il Distaccamento di SBT.

Mentre, allargando le braccia, confermavano che l’autorizzazione per l’esplosione dei botti è certamente del Comune.