FOLIGNANO – E’ in partenza, presso il Pala Rozzi di Folignano , da martedì 3 giungo fino a sabato 7 giugno , la XXXI edizione di “Librarte “, festival dell’editoria e dell’arte , uno spazio in cui i libri diventano spettacolo e l’arte si fa parola, un evento dove la creatività sarà protagonista a 360 gradi.

In questi cinque giorni di incontri, laboratori, mostre, spettacoli e sorprese , che coniugano lettura, arte e natura, un ricco calendario accoglierà i visitatori che potranno partecipare a una vasta gamma di eventi: la fiera delle librerie indipendenti di Marche e Abruzzo, la mostra di arte contemporanea “ InEdito “, originale percorso interdisciplinare attraverso l’ arte e la letteratura, incontri con autori di fama nazionale, trekking letterario tra letture e paesaggi, l’osteria letteraria (vino + libri ), laboratori creativi per tutte le età, book shows tra teatro, musica e parola, il premio “ Librarte ” al miglior progetto editoriale di arte e design. Un’opportunità interessante per conoscere da vicino il panorama letterario e artistico non solo della nostra regione e per fare sicuramente nuove esperienze culturali e sociali.

Ecco il programma completo di “Librarte” 2025:

Martedì 3 giugno

Ore 18:00 Inaugurazione mostra “inedito” – Pala Rozzi – in collaborazione con FRIDA Art Academy.

La mostra dal titolo “Inedito” riunisce una selezione di artisti che esploreranno il concetto di “libro” non solo come oggetto fisico, ma anche come simbolo di confini, storie e culture. Gli artisti parteciperanno con opere sia site specific, create appositamente per gli spazi espositivi, sia opere realizzate in studio, tutte ispirate al tema del confine. Ogni opera sarà un invito a riflettere su come i libri possano attraversare e, talvolta, sfumare i confini tra le diverse forme d’arte e le esperienze umane. “Inedito” non è solo una mostra, ma un’esperienza interattiva che stimola il dialogo tra l’arte e il pubblico, un confronto tra creatività e narrazione.

Ore 19:00 Inaugurazione “Osteria Letteraria” – Pala Rozzi

Un’osteria letteraria è un luogo dove la cultura del vino e quella letteraria si intrecciano in un’esperienza sensoriale nuova. In questo spazio, oltre a degustare una selezione di vini tipici delle Marche e dell’Abruzzo, i visitatori hanno anche l’opportunità di immergersi nel mondo della letteratura e dell’arte. Ogni calice di vino racconta una storia, e in questo contesto, il vino diventa non solo un piacere per il palato, ma anche un punto di partenza per esplorare la cultura e le tradizioni locali.

L’aspetto culturale è quello che maggiormente contraddistingue l’enoteca letteraria, talk show, presentazioni di libri e incontri con scrittori, artisti e personalità del mondo della cultura. Ogni evento sarà un’opportunità per entrare in contatto con le menti creative che stanno dietro a nuovi progetti letterari, filosofici e artistici. Gli autori, durante i loro interventi, raccontano non solo i propri libri, ma anche il processo creativo, le ispirazioni e le sfide del mondo letterario. In questo spazio, quindi, i visitatori possono vivere un’esperienza che stimola sia il corpo che la mente: degustando un buon vino, si può ascoltare un’intervista o una lettura che arricchisce la propria visione del mondo e della cultura. Un’enoteca letteraria diventa così un punto di incontro ideale per appassionati di vino, lettura e arte, offrendo momenti di approfondimento e riflessione in un ambiente accogliente e stimolante.

Mercoledì 4 giugno

Ore 9:00 INIZIO ATTIVITÀ LABORATORI LIBRARTE – Pala Rozzi/Aula magna Isc Folignano/Ludoteca

Ore 9:00 – 10:30 / 10:30 – 12:00 LibLab, Laboratori di scrittura creativa (Opera cooperativa sociale) – Aula Magna ISC Folignano (classi quarte e quinte della scuola primaria)

Attraverso un percorso a tappe, i bambini si immergeranno nella lettura del racconto per poi essere guidati nell’elaborazione concettuale dei temi centrali e verso la trasposizione grafica e la creazione artistica delle loro idee utilizzando il formato del “leporello” ovvero un una tipologia di elaborato cartotecnico con una tipica apertura a fisarmonica, molto diffuso per il racconto di storie senza interruzione permettendo una narrazione fluida e panoramica e adattabile ad ogni tipo di espressione narrativa. Ogni libro di classe prenderà le sembianze di una “carta di intenti” con la quali gli studenti si impegneranno nel raccogliere elementi benefici e nel diffondere l’idea del superamento del confine come miglioramento delle attitudini personali.

Composizione a Leporello: Immagina(davanti) testo (dietro)

Ore 9:00 – 10:30 / 10:30 – 12:00 Laboratorio CART-ATTACK, Ludoteca Riù – Ludoteca e Biblioteca comunale di Folignano (infanzia 4-5 anni)

È un laboratorio di riuso creativo della carta che affonda le sue motivazioni nelle storie e nell’arte, partendo da storie popolari di culture diverse per spingere i partecipanti ad un approccio critico e per provare ad essere artisti sperimentando I CONFINI tra me e l’Altro da me.

Ore 9:00 – 10:30 / 10:30 – 12:00 English Corner KIDS a cura di CENTRO STUDI & FORMAZIONE GENIUS – Pala Rozzi esterno ((classi prime seconde e terze della scuola primaria)

Gli alunni della scuola primaria parteciperanno a workshop basa su storytelling, giochi linguistici e attività intera ve per migliorare la comprensione e l’espressione orale. Nostri materiali sono moderni e basa sulla vita quo diana. Ogni lezione includerà: Introduzione a un racconto breve / attività di ascolto e comprensione / Role-playing e giochi di conversazione / attività di scrittura e creatività.

Ore 9:00 Laboratorio di street art – con Urka e SAI – Pala Rozzi esterno

In linea con la tematica del “confine” il laboratorio è ispirato al gioco surrealista chiamato “I

cadaveri squisiti”, in cui ogni partecipante aggiunge una parte del disegno senza vedere il contributo degli altri. Il risultato finale, spesso inaspettato e surreale, sarà un’opera corale realizzata dall’artista insieme agli alunni.

Ore 10:00 Inaugurazione fiera libraria – Pala Rozzi

Le case editrici e librerie ospiti nel palazzetto presenteranno gli ultimi volumi Gli stand saranno disposti lungo il perimetro del palazzetto e apriranno le attività e gli eventi che si alterneranno all’interno della struttura. Le stesse case editrici proporranno i nomi degli autori che presenteranno le proprie pubblicazioni nell’osteria letteraria.

Ore 10:00 – 22:00 Mostra “inEdito” – Pala Rozzi

In collaborazione con FRIDA Art

Ore 10:30 Presentazione libro LU PICCULE PRINCIPE di Pier Paolo Piccioni – Pala Rozzi Ore 11:00 Incontro con l’autore MORENO GIANNATTASIO – Pala Rozzi

Primo scrittore e personaggio pubblico un libro per parlare di bullismo e riflettere sui pericoli che possono nascondersi dietro uno smartphone e un computer.

Gli studenti presenti avranno l’opportunità di interagire direttamente con lui, ponendo domande e approfondendo i temi trattati. Sarà un momento di grande arricchimento e confronto, perfetto per stimolare riflessioni e discussioni importanti.

Ore 16:00-19.00 Laboratorio BOOK-STOCK, Ludoteca Riù – Parchi giochi di Folignano

BOOK-STOCK: (mini-storie, da portare a casa) tanti libri da manipolare per un approccio alla lettura della materia per grandi e piccini. I “book-stock” sono libri-oggetto, liberi nella forma e nell’aspetto, e narra le storie che escono dalle nostre mani per il piacere della nostra vista e del tatto, perché sperimentare I CONFINI della nostra immaginazione.

Ore 17:00 Clinica del libro “laboratorio di riparazione e rilegatura libri” – Pala Rozzi

La prima lezione avrà lo scopo di presentare ai partecipanti il mondo del restauro del libro, in particolare di chiarire la differenza tra gli interventi richiesti da volumi antichi (manoscritti, cinquecentine, ecc) e volumi odierni (brossure, fumetti, ecc). Verrà brevemente presentata la differenza tra libro antico e moderno, nello specifico la composizione e la fabbricazione della carta fatta a mano antica e di quella moderna, i sistemi di cucitura a telaio antichi e i processi meccanici odierni, nonché una terminologia base della struttura del libro. A supporto della lezione saranno mostrate ai partecipanti facsimili di libri cuciti secondo metodi antichi, carte marmorizzate, carte fatte a mano, cuoio, pergamena, il telaio di cucitura.

5-6/06 Giorno 2 e 3 – Operazioni di piccolo restauro carta:

Le due giornate saranno dedicate alla realizzazione di piccoli interventi di restauro carta da svolgere su materiale didattico originale fornito ai partecipanti. Nello specifico verranno apprese le seguenti operazioni: sgommatura, sutura di strappi, risarcimento di lacune, unione di bifogli separati, spianamento, eventuale messa in sicurezza di materiale librario bagnato.

Ore 17.30 presentazione del libro “Viaggio a Bordo” con Gino Fienga – Pala Rozzi Ore 18:00 Incontro con l’autore Federico Buffa – Pala Rozzi

Ore 21:30 Concerto di fine anno delle scuole ISC Folignano-Maltignano – Pala Rozzi

Visione del cortometraggio – Saggio finale delle scuole in cui le musica dialoga con la letteratura

Giovedì 5 giugno

Ore 9:00 – 10:30 / 10:30 – 12:00 LibLab, Laboratori di scrittura creativa (Opera cooperativa sociale) – Aula Magna ISC Folignano (classi quarte e quinte della scuola primaria)

Ore 9:00 – 10:30 / 10:30 – 12:00 Laboratorio CART-ATTACK, Ludoteca Riù – Ludoteca e Biblioteca comunale di Folignano (infanzia 4-5 anni)

Ore 9:00 – 10:30 / 10:30 – 12:00 English Corner KIDS a cura di CENTRO STUDI & FORMAZIONE GENIUS –

Pala Rozzi esterno ((classi prime seconde e terze della scuola primaria)

Ore 9:00 Laboratorio di street art – con Urka e SAI – Pala Rozzi esterno Ore 10:00 – 22:00 Mostra “inEdito” – Pala Rozzi

In collaborazione con FRIDA Art

Ore 10:00 – 22:00 fiera libraria – Pala Rozzi

Le case editrici e librerie ospiti nel palazzetto presenteranno gli ultimi volumi editi

Ore 10:30 presentazione editore Itard laboratorio didattico per alunni: “Fermati: faccio io!” presentato dalle dottoresse Giuseppina Ciotti ed Eleonora Palmieri – Pala Rozzi

Ore 11:00 Incontro con l’autore FEDERICO BUFFA – Pala Rozzi

Ore 16:00-19.00 Laboratorio BOOK-STOCK, Ludoteca Riù – Parchi giochi di Folignano Ore 17:00 Clinica del libro “laboratorio di riparazione e rilegatura libri” – Pala Rozzi

Ore 17:30 Concerto dell’indirizzo musicale dell’ISC Folignano Maltignano – Aula magna della Scuola sec. I grado Villa Pigna

Ore 18:00 spettacolo di narrativa letteraria a cura di Marco Sciame dal titolo “Il grido di Raffaello”. In abinamento allo spettacolo viene proposto e presentato il libro a fumetti “Raphael Urbinas” ( ed. Nisroch) – Pala Rozzi

Ore 19:00 Incontro con l’autore PIERLUIGI BRUSTENGHI intelligenti si Diventa

Venerdì 6 giugno

Ore 9:00 – 10:30 / 10:30 – 12:00 LibLab, Laboratori di scrittura creativa (Opera cooperativa sociale) – Aula Magna ISC Folignano (classi quarte e quinte della scuola primaria)

Ore 9:00 – 10:30 / 10:30 – 12:00 Laboratorio CART-ATTACK, Ludoteca Riù – Ludoteca e Biblioteca comunale di Folignano (infanzia 4-5 anni)

Ore 9:00 – 10:30 / 10:30 – 12:00 English Corner KIDS a cura di CENTRO STUDI & FORMAZIONE GENIUS –

Pala Rozzi esterno ((classi prime seconde e terze della scuola primaria)

Ore 9:00 Laboratorio di street art – con Urka e SAI – Pala Rozzi esterno Ore 10:00 – 22:00 Mostra “inEdito” – Pala Rozzi

In collaborazione con FRIDA Art Ore 10:00 – 22:00 Fiera libraria – Pala Rozzi

Le case editrici e librerie ospiti nel palazzetto presenteranno gli ultimi volumi editi

Ore 10:30 Presentazione libro “Un banco e venticinque cattedre” storie di un esperienza anarchica nella didattica della matematica di Federico Sciocchetti – Pala Rozzi

Ore 11:00 Incontro con l’autore PIERLUIGI BRUSTENGHI intelligenti si Diventa – Pala Rozzi Ore 15.30 Nasi rossi nell’astuccio – Pala Rozzi

Ore 15.30-18.30 SCONFINATI – immagini di Me e Te – Scuola Secondaria di I grado di Villa Pigna

Conclusione di percorso del progetto MeTe Insieme Folignano 2025:

Nel progetto MeTe Insieme Folignano si vedono coinvolte dieci classi che alla fine dei loro percorsi laboratoriali andranno a presentare un momento finale all’interno della rassegna LibrArte. La restituzione finale consisterà nell’allestimento di una “mostra sonora” in cui sarà possibile espedire gli scatti fotografici ed alcune creazioni artistiche realizzate durante lo svolgimento degli incontri. Questi elaborati verranno esposti negli spazi scolastici creando un percorso guidato in cui il pubblico potrà immergersi tramite delle tracce audio, scritte e registrate dai bambini e ragazzi coinvolti, che potrà essere sentito grazie all’ausilio di cuffie speciali che verranno fornite sul posto. Il pubblico prenderà parte all’esperienza tramite prenotazione del turno scelto e proprio come in una performance itinerante si sposterà insieme guidato dallo staff per vivere un’esperienza di condivisione. La mostra sonora verrà istallata i giorni precedenti o la mattina stessa del giorno di restituzione. Sarà possibile prendere parte alla mostra sonora scegliendo una delle fasce orarie che verranno indicate in quanto ogni turnazione avrà a disposizione un numero limitato di pubblico ed ognuna sarà della durata di 30 minuti circa.

Ore 16:00-19.00 Laboratorio BOOK-STOCK, Ludoteca Riù – Parchi giochi di Folignano Ore 17:00 Clinica del libro “laboratorio di riparazione e rilegatura libri” – Pala Rozzi

Ore 18:00 Enoteca letteraria Poderosa edizioni presenta “Cento ali di libellula” di Elvira Apone e Olga Merli – Pala Rozzi

Ore 19.00 Premio Llibrarte – Pala Rozzi – consegna del Premio Librarte per il miglior progetto editoriale artistico per l’anno 2024-25. Un riconoscimento che celebra l’innovazione e la creatività nel campo dell’editoria artistica, che premia sia l’aspetto grafico che quello dei contenuti. I migliori progetti editoriali nell’ambito dei cataloghi d’arte e dei testi di divulgazione artistica, come manuali, monografie o testi didattici, verranno selezionati da una giuria composta da esperti di alto livello provenienti dal mondo universitario, della curatela e della critica artistica.

Ore 21:00 Edizioni Zefiro presentazione del libro : “Come araba fenice” di Samuela Baiocco – Pala Rozzi Ore 21:00 Book show TONY CAPUOZZO – Pala Rozzi

Sabato 7 giugno

Ore 9:00 Laboratorio di street art – con Urka e SAI – Pala Rozzi esterno Ore 10:00 – 22:00 Mostra “inEdito” – Pala Rozzi

Ore 10:00 – 22:00 Fiera libraria – Pala Rozzi

Ore 10:30 Presentazione libro Dorotea di Marini Lucilla – Pala Rozzi Ore 11:00 Incontro con l’autore TONY CAPUOZZO – Pala Rozzi

Ore 16:00-19.00 Laboratorio BOOK-STOCK, Ludoteca Riù – Parchi giochi di Folignano

Ore 17:00 Clinica del libro “laboratorio di riparazione e rilegatura libri” – Pala Rozzi

Ore 17:00 Bertoni editore presenta un Reading Poetico a cura Jean Luc Bertoni con Ennio Donati (dialettale), Ricci, Sorcinelli, Frustaci, Pacifici, Tancredi, Colapietro, Costantini, Melchiorri, Cristiano D’Orazio. – Pala Rozzi

Ore 16:00 Trekking letterario

In collaborazione con associazioni di guide naturalistiche e botaniche e compagnie teatrali, i gruppi di camminatori muoveranno al seguito di una guida che li condurrà in percorsi scanditi da letture animate dal titolo “Storie di confine”

Ore 18:30 Enoteca letteraria Seri Editore presenta “Le sette noci d’oro” di Antonio De Signoribus – Pala Rozzi

Ore 21:00 Ignazio Pappalardo editore presentazione del libro : Pala Rozzi Ore 21:00 Incontro con l’autore ALESSANDRO DI BATTISTA Pala Rozzi