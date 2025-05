MACERATA – Momenti di paura nei pressi di un istituto scolastico a Macerata.

Un uomo, visibilmente alterato, simulava, al momento dell’uscita da scuola, il gesto di sparare con una pistola ai presenti.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, giunti sul posto i Carabinieri, la situazione sarebbe peggiorata e il soggetto ha iniziato a spogliarsi dei vestiti, in presenza di minori. Ha, poi, aggredito i militari.

Una volta bloccato, è stato consegnato al personale sanitario per le cure del caso. L’uomo è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e per atti osceni in luogo pubblico.