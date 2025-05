SAN BENEDETTO – Una tradizione che Riviera Oggi e Scienziati nel pallone hanno deciso di riportare in vita già lo scorso anno: celebrare il miglior realizzatore della Sambenedettese con una cena speciale e un premio simbolico. Un gesto semplice ma sentito, per gratificare chi, in campo, ha lasciato il segno.

Nel 2023 era stato Simone Tomassini a ricevere il riconoscimento, durante una serata conviviale al ristorante Kerosene, nel cuore di San Benedetto (guarda il video).

Quest’anno, martedì 4 giugno, tocca a Umberto Eusepi, non solo capocannoniere ma anche capitano e autentico trascinatore della squadra nella stagione della promozione tra i professionisti. È d’obbligo premiarlo, oltre che con un tradizionale trofeo, anche con qualcosa che lo aiuterà a non dimenticare questo primo anno passato a San Benedetto del Tronto.

La location scelta per questa seconda edizione è il ristorante Lu Cuccelò, gestito da Carmela e Loris a Ripatransone, un locale rinomato e frequentato anche da volti noti come Jury Chechi, Alessandro Costacurta e altri. Ma c’è un legame speciale tra Loris, Carmela e la Samb: il giorno del loro matrimonio fecero una tappa allo stadio Riviera delle Palme, proprio prima del match Samb-Parma in Serie C, davanti a quasi diecimila tifosi.

Una serata all’insegna della passione rossoblù, per celebrare un bomber che ha saputo essere anche uomo squadra

