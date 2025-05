SAN BENEDETTO – Ha debuttato con successo, martedì 27 maggio, al teatro Concordia di San Benedetto, la commedia “Scommessa sul passato”, su testo e regia di Francesco Tranquilli, a cura dell’associazione VisionAria e con il sostegno dell’amministrazione comunale.

La vicenda, complessa e coinvolgente sul piano psicologico ed emotivo, ha catturato dall’inizio alla fine l’attenzione degli spettatori, che hanno sottolineato con frequenti e prolungati applausi i momenti più emozionanti della pièce.

Protagonista della vicenda è una giovane donna, Angela, in crisi sentimentale ed esistenziale e in terapia nello studio di uno specialista, dove ricostruisce e rivive, attraverso sogni occasionali, alcuni momenti importanti della sua vita e le scelte del passato che hanno condizionato il suo presente e quello della sua famiglia, in particolare delle sue due sorelle. A interpretarla sul palco una bravissima Daniela Fioravanti; accanto a lei Valentina Pacetti, che è magistralmente entrata nel duplice ruolo di Barbara e di Cecilia, le due sorelle gemelle della protagonista, Ettore Picardi, che ha brillantemente rivestito i panni di Giglio Caruso, un originale psicoterapoeta partenopeo, e lo stesso Francesco Tranquilli, che ha impersonato Enrico, il grande amore di Angela, “morto ma non troppo”.

Il tema che attraversa questa commedia onirica in sei sedute è quello del passato che influenza il nostro presente e, quindi, anche il nostro futuro, soprattutto se quel passato lo abbiamo rimosso o dimenticato. E anche se, talvolta, possiamo avere ragionevole certezza “storica” degli avvenimenti del passato, ciò su cui non possiamo quasi mai avere certezza sono le cause di quegli eventi e le conseguenze che hanno avuto per le persone coinvolte. Per questo, “scommettere sul passato” si rivela quanto mai azzardato. A impreziosire la rappresentazione, il tema musicale “Angela’ s dream” di Francesco Tranquilli, che ha accompagnato i momenti più importanti della storia, eseguito dal vivo dalla giovanissima Erika Vagnoni.

Dopo questo debutto, lo spettacolo sarà in scena nel prossimo autunno al teatro Dei Filarmonici di Ascoli Piceno e in altri teatri della provincia.