SAN BENEDETTO – Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, 30 maggio, all’interno del Comune di San Benedetto.

Precisamente un uomo di circa 40 anni, di origini africane, si è introdotto all’interno dell’edificio, evidentemente alterato e confuso. Prima ha bivaccato sulle sedie, poi ha iniziato a spogliarsi dei vestiti. All’arrivo della Polizia Locale, assistita dai Carabinieri, l’uomo non si è mostrato collaborativo e non è stato facile calmarlo.

Data la situazione, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario per accertamenti medici. L’uomo si è, alla fine, acquietato e non ha opposto resistenza al trasporto in ospedale. Nel primo pomeriggio, quindi, è stato ricoverato nel reparto di psichiatria del Madonna del Soccorso.