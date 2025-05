Di Leonardo Frattali

ALGHERO – Trionfa la Happy Car Sambenedettese nella prima partita della stagione, ad Alghero i rossoblu battono il We Beach Catania per 3-1.

Ad andare in vantaggio sono stati proprio i marchigiani, a siglare il primo goal di questa stagione ci ha pensato Raphael Bokinha con un tiro ad incrociare dalla destra che non ha lasciato scampo al portiere catanese Mounoud. Samb che però non ha nemmeno il tempo di festeggiare poiché i siciliani pareggiano subito al calcio d’inizio, è Duarte a firmare il goal del pareggio con una gran botta da fuori che supera Battini. L’estremo difensore rossoblu verrà successivamente salvato dalla traversa. Su una punizione dalla distanza, infatti, la palla colpisce una duna e assume una parabola che lo scavalca prima di stamparsi sul legno.

Primo tempo che dunque si conclude sul risultato di parità, con il Catania non preciso sotto porta e la Samb che non crea molte occasioni dopo il goal. Nella seconda frazione di gioco sfortunati gli uomini di Oliviero Di Lorenzo che colpiscono un palo con Paulinho. Anche il secondo tempo prosegue e si conclude sulla falsa riga del primo, con poche emozioni e con le due squadre che non riescono ad avere lo spunto vincente. Nel terzo tempo però la Happy Car mette la freccia, prima Gori sbaglia un calcio di rigore, poi Bokinha insacca la punizione che vale il 2-1 e la doppietta personale. A chiudere la sfida ci pensa bomber Gori che dopo l’errore si ripresenta di fronte al portiere dal “dischetto” e mette la partita in ghiaccio.

Prima vittoria dunque per la Samb che comincia al meglio il proprio campionato, Samb che proverà a ripetersi anche domani, quando alle 18:30 affronterà il Cagliari BS.