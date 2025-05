MONTEPRANDONE – Per il terzo anno consecutivo U.S. Acli provinciale APS e Comune di Monteprandone propongono un corso gratuito estivo di tennis per bambini e ragazzi.

L’iniziativa si svolgerà dal 10 giugno al 21 agosto (tranne il 12 e il 14 agosto) ogni martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30 presso l’impianto sportivo attiguo al Parco Pubblico “Il boschetto” in via Leopardi a Monteprandone.

Il corso rientra nel progetto “Sport in rete”, realizzato da A.S.D. Tennis Acli Aps con un contributo di Fondazione Cassa Di Risparmio di Ascoli Piceno e col finanziamento del Dipartimento dello sport e di Sport e salute.

Il progetto nasce dalla condivisione di uno stile comune di lavoro che vede lo sport come strumento educativo per le nuove generazioni, che mette al centro i bambini e i giovani e non la loro performance.

Lo scopo principale del progetto è quello di favorire la pratica sportiva giovanile e l’equità di genere sperimentando un modello di attività capace di conquistare la nuova generazione Alpha, i “nativi digitali”.

Il corso è riservato agli allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Per informazioni e iscrizioni si può contattare il numero 3288944080.

Per la miglior organizzazione delle lezioni, gli orari e i periodi del corso verranno gestiti in base al numero e all’età degli allievi partecipanti.