ROMA – Il Museo nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI) è un’importante istituzione culturale con sede a Roma, interamente dedicata all’arte contemporanea. Progettato dall’architetta Zaha Hadid e inaugurato nel 2010, il MAXXI è diviso in due sezioni principali: MAXXI Arte e MAXXI Architettura.

Fino al 26 ottobre 2025, il MAXXI ospita la mostra “Stadi. Architettura e Mito”, un’esposizione che esplora il legame profondo tra l’architettura sportiva e il suo significato culturale e sociale. Curata da Manuel Orazi, Fabio Salomoni e Moira Valeri, la mostra non si limita a presentare progetti ingegneristici, ma eleva gli stadi a vere e proprie opere d’arte e simboli mitici.

Tra i gioielli architettonici in mostra, spiccano capolavori dell’ingegneria italiana e internazionale. Non mancano le opere del geniale Pier Luigi Nervi, con i suoi storici Stadio Flaminio (Roma, 1959) e lo Stadio Comunale G. Berta (Firenze, 1932), esempi di innovazione e bellezza strutturale. La mostra include anche progetti più recenti che raccontano l’evoluzione degli impianti sportivi, come la Dacia Arena (Udine, 2016) di Archea Associati e il Sassuolo Training Centre (2019) di Onsitestudio, testimoniando l’attualità dell’architettura sportiva italiana.

Un esempio particolarmente curioso è lo Stadio 974, noto per essere stato interamente realizzato con container smontabili, un modello di sostenibilità e versatilità. Non viene trascurato il dibattito sul futuro di icone come lo Stadio di San Siro, definito un “Colosseo contemporaneo”. Inoltre, la mostra offre uno sguardo su progetti mai realizzati, come quello di un grandioso stadio da 120.000 posti per Roma, frutto della collaborazione tra Nervi e Cesare Valle.

Tra questi progetti spicca anche il “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto, progettato dall’architetto Vincenzo Acciarri, che con lungimiranza, concepì uno stadio estremamente all’avanguardia per i tempi, con una struttura che tutt’oggi rimane una delle più affascinanti opere architettoniche sportive. Le sue torri, in particolare, sono state un elemento distintivo ripreso anche in impianti ben più grandi come lo Stadio Meazza dopo la sua ristrutturazione.

Nel 1985, lo stadio fu premiato in Lussemburgo come “miglior opera sportiva in acciaio” dall’Associazione Europea Costruzioni in Acciaio, e spicca nella copertina del libro “Stadi d’Italia” di Sandro Solinas.