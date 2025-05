SILVI (TE) – Nel pomeriggio di venerdì 23 maggio, nel corso di uno specifico servizio finalizzato a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti in questa provincia, personale della Squadra Mobile della Questura di Teramo, ha tratto in arresto in flagranza un uomo italiano di 63 anni per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il predetto, dopo un’attività di monitoraggio da parte di personale della Squadra Mobile che si era messo sulle sue tracce a seguito di segnalazioni di cittadini sull’app YouPol, è stato fermato nel Comune di Silvi, mentre era alla guida della sua autovettura.

Appena bloccato dagli equipaggi della Squadra Mobile, l’uomo ha, invano, tentato di disfarsi di uno spinello confezionato con marijuana, gettandolo dal finestrino e di due dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, celandoli all’interno dell’autovettura.

Dopo aver recuperato lo spinello e le due dosi di cocaina, i poliziotti hanno proceduto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare nei confronti dell’uomo. In particolare, nel corso della perquisizione domiciliare presso l’abitazione di residenza è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 38 grammi. La sostanza era custodita in parte in cucina, in parte in salotto e in parte ancora nella camera da letto.

Tutto lo stupefacente, secondo l’accusa, sarebbe stato pronto per essere ceduto a terzi. A seguito della perquisizione domiciliare, infatti, sono stati rinvenuti anche due bilancini digitali funzionanti.

L’uomo è stato collocato agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale l’arresto è stato convalidato.