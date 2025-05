SAN BENEDETTO – Nell’ambito del “29^ Festival dell’Arte sul Mare” di San Benedetto, sarà allestita quest’anno, presso la Palazzina Azzurra, la mostra “L’arcano incantato: incontro tra spazio e tempo” del Maestro Paolo Gubinelli, uno degli artisti italiani più autorevoli.

Il vernissage della mostra, che aprirà il Festival sabato 7 giugno, alle ore 17, alla Palazzina Azzurra, sarà preceduto da una breve conferenza sulla “Poesia nell’arte” a cura del professor Andrea Viozzi durante la quale Gubinelli incontrerà anche il poeta Eugenio De Signoribus che, in occasione del suo ottantesimo compleanno, gli ha dedicato una poesia ispirata alle sue opere pitto/poetiche. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 30 giugno e conterrà circa 50 opere su carta del Maestro Paolo Gubinelli, carta che lui incide, scava, originando un rilievo della stessa e ottenendo, così, una maggiore intensità luminosa. Nei Graffi, in modo particolare quelli recenti, il segno scava a fondo la carta, donando così all’opera una tridimensionalità imprevedibile e intensamente dinamica.

“Il Festival di quest’anno celebra la poesia nell’arte e dunque esso omaggia con questa mostra personale un artista che nel corso della lunga e affermata carriera ha fatto del connubio poetico\visivo la sua principale fonte di ispirazione creativa. I suoi “graffi” immaginifici”, come lo scarabocchio di un bambino, sono dei segni asemici che scavano nel profondo del suo Essere, alla ricerca di uno spazio nuovo in cui poesia, musica, arte, spazio, architettura e design si declinano armoniosamente sui supporti di carta acquisendo una grande capacità segnica e materica, offrendoci una dimensione fisica dei suoi paesaggi astratti che vivono del sentimento del colore e del segno, diventando spazi musicali evocativi di infinito – ha scritto il professor Viozzi nel catalogo della manifestazione.

Paolo Gubinelli è nato a Matelica nel 1945, ma vive e lavora a Firenze. Si è diplomato presso l’Istituto d’arte di Macerata, sezione pittura, continuando gli studi a Milano, Roma e Firenze come grafico pubblicitario, designer e progettista in architettura. Da giovanissimo ha scoperto l’importanza del concetto spaziale di Lucio Fontana, che ha determinato un orientamento costante nella sua ricerca, e ha stabilito un’intesa di idee con vari artisti e architetti, partecipando a numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Dopo esperienze pittoriche su tela o con materiali e metodi di esecuzione non tradizionali, ha maturato un vivo interesse per la “carta”, sentita come il mezzo più congeniale di espressione artistica, che man mano si è arricchita di toni e di gesti acquerellati e ha acquistato una più intima densità di significati. Le sue opere sono esposte nei maggiori musei italiani e stranieri. Nel 2011, invitato alla 54^ Biennale di Venezia al Padiglione Italia da Vittorio Sgarbi e da Tonino Guerra, ha presentato un’installazione di 28 carte di 102 x 72 cm. accompagnate da un manoscritto inedito di Tonino Guerra. A lui sono stati dedicati saggi su importanti riviste specializzate con testi dei più noti critici d’arte nazionali e internazionali.