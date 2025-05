La figura ricercata deve aver già maturato una precedente esperienza nel ruolo, anche minima, e che possieda spiccate capacità di gestione e organizzazione, solare, empatico/a e con un’ottima predisposizione al contatto con il pubblico, in grado di accogliere e assistere i clienti con professionalità e cordialità.

Il ruolo prevede la gestione delle attività di front-office e il coordinamento generale del salone, garantendo un servizio eccellente e un ambiente accogliente.

Dettagli dell’Offerta:

* Orario di Lavoro: Dal lunedì alla domenica, con due giorni di riposo settimanali da concordare in base alle esigenze del salone e dello staff.

* Ambiente: Offriamo un ambiente di lavoro giovane, dinamico e stimolante, dove la passione per il settore e la collaborazione sono valori fondamentali.

Per candidarsi inviare c.v tramite whatsapp al numero 327 805 1391