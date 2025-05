Video e articolo di Leonardo Frattali

GROTTAMMARE – Si è svolta ieri sera alle 18:30 presso l’hotel Valentino la presentazione ufficiale della Happy Car Sambenedettese Beach Soccer.

La squadra si appresta a cominciare la stagione, con gli uomini di mister Di Lorenzo che proprio oggi raggiungeranno Alghero dove nella prima sfida affronteranno il We Beach Catania, vincitrice dell’ultima Coppa Italia.

La serata si è aperta con la visione di un video celebrativo sulla vittoria del campionato del 2014, alla quale sono seguite le parole dell’assessore allo sport del comune di San Benedetto Cinzia Campanelli: ”Voglio ringraziare la Sambenedettese Beach Soccer, che da sempre incarna i valori dello sport. L’esempio della famiglia Di Lorenzo è quello di amore e passione e testimonia ciò che lo sport può dare e ricevere”. Riguardo la Beach Arena si è poi espressa così: ”Abbiamo creato una casa, gli sport di spiaggia erano rimasti orfani di un impianto, per cui ci abbiamo creduto fortemente. Ogni anno cerchiamo di portare delle migliorie aggiungendo dei tasselli, anche con sacrifici economici. L’intenzione è quella di rendere questo impianto fruibile 12 mesi all’anno, così che sempre più ragazzi possano appassionarsi a questo sport”.

Ricordiamo inoltre che la Sambenedettese, insieme al Napoli, sono le uniche due squadre che possiedono un’arena di proprietà, alle quali si è aggiunta da poco quella di Pineto, dove i rossoblu hanno svolto un’amichevole con la Vastese. Ha preso poi la parola il Presidente del Comitato Regionale Marche Ivo Panichi: “Avere un impianto del genere è un grosso exploit, merito della società e del comune che si sta impegnando in questo senso. Anche a livello centrale, nella Lega Nazionale Dilettanti, c’è grande attenzione per questo tipo di sviluppo, sia per gli impianti che per il settore giovanile”.

Da un presidente ad un altro, l’attenzione si è poi spostata su Giancarlo Pasqualini, presidente della Happy Car Sambenedettese Beach Soccer: ”Il compito come ad ogni inizio di stagione, è quello di tornare a fare un campionato all’altezza di quelle che sono le nostre aspettative. Abbiamo avuto 2/3 anni anonimi a livello di posizioni di classifica, sono stati degli anni di transizione. Iniziamo questa stagione con un entusiasmo ritrovato all’interno della società, con una squadra arricchita di elementi importanti, con nuovi sponsor che ci appoggiano e che hanno abbracciato il nostro progetto”.

Il vice presidente Roberto Rossetti si è poi soffermato anche sull’Under 20: ”Stiamo lavorando da diversi anni sul settore giovanile, siamo al terzo anno di Under 20 e l’anno scorso siamo arrivati alle finali nazionali. Quest’anno siamo ripartiti con ottime intenzioni, i ragazzi si allenano alcune volte anche con la prima squadra poiché riteniamo importante la presenza di ragazzi più esperti che possono insegnare loro molte cose. Avremo la prima tappa a Terracina e successivamente la Coppa Italia Under 20 in casa, dopo quella della prima squadra. E’ la prima volta che riusciamo ad ottenere due tappe in casa e questo per noi è molto importante. San Benedetto viene ritenuta una delle location più importanti per ospitare questi eventi. Non ci occupiano solo di Under 20, poiché abbiamo un accademy che ha preso il via molti anni fa. Due anni fa siamo arrivati a 100 elementi di diverse età, seguiti da istruttori e preparatori assolutamente qualificati. Cerchiamo di avvicinare a questo sport i ragazzi della città e questo credo che sia un valore aggiunto del nostro lavoro”.

La serata è proseguita poi con la presentazione delle nuove maglie che, come è stato spiegato, riportano le bande rossoblu ondeggianti che stanno a rappresentare proprio le onde del mare e quindi anche la città di San Benedetto del Tronto. CLICCA QUI per vedere la video presentazione

Come fatto dal vice presidente, anche il direttore generale Gianmarco Ameli si è voluto soffermare sul settore giovanile rossoblu: ”Quest’anno abbiamo 4 giocatori in prima squadra che vengono dall’Under 20. Cercheremo di portare anno dopo anno in questo sport giocatori del territorio. I giovani possono darci lo slancio anche per portare giocatori in nazionale”. Ha infine preso parola l’allenatore Oliviero Di Lorenzo: ”Non sapevo se quest’anno avrei continuato ad allenare, ma ho sentito la squadra ed ho detto loro di impegnarsi il più possibile perchè l’obiettivo è quello di far tornare la Sambenedettese grande. Gli obiettivi sono quelli di primeggiare sia in Campionato che in Coppa Italia, quest’anno sono convinto di avere una bella squadra, l’abbiamo potenziata nei ruoli che ci servivano con 2/3 elementi di spessore”.

La conferenza si è poi conclusa con la presentazione della squadra, con i giocatori che uno ad uno sono intervenuti ai microfoni, riportando le proprie sensazioni sui prossimi appuntamenti. Ricordiamo quindi che la Happy Car Sambenedettese inizierà il proprio campionato il 30 Maggio alle 13:30 ad Alghero, dove affronterà il We Beach Catania. Abbiamo intervistato Nicolò De Baptistis, classe 2004, uno dei ragazzi provenienti dal settore giovanile che nonostante la giovane età è ormai un punto fermo della prima squadra e nel giro della Nazionale Italiana.