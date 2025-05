GROTTAMMARE – Il giovane studente Nicolò Marotta, della classe 4BINF dell’istituto Fazzini-Mercantini, si è qualificato per la finale nazionale che si è svolta a Salerno, risultando l’unico rappresentante ammesso dalla Regione Marche. Qui il nostro articolo precedente.

Ottimi risultati per lui anche nella finale Nazionale dove hanno partecipato studenti di tutta la Penisola. Queste le parole di Nicolò che ci ha aggiornato all’indomani dei risultati:

“Tra oltre 2.600 partecipanti provenienti da più di 635 scuole in tutta Italia, ho avuto l’onore di rappresentare le Marche nella fase finale. Sono riuscito a classificarmi 51, arrivando a solo un passo dalla medaglia di bronzo(primi 40): un risultato che mi rende molto orgoglioso e che testimonia quanto poco mi sia mancato per salire sul podio“.

Complimenti al giovanissimo Nicolò, 18 anni ancora da compiere, per questo importante e gratificante risultato e un grande in bocca al lupo per le sfide future. Che sia solo l’inizio di una lunga serie di soddisfazioni nel mondo Cybersecurity e non solo!