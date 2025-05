SAN BENEDETTO – Domani 29 maggio nella Rotonda Giorgini di San Benedetto del Tronto apre la sedicesima edizione di Anghiò – Il Festival del Pesce Azzurro per conoscere e degustare i profumi, i sapori e la cultura della tradizione marinara dell’Adriatico e della città.

Il re della manifestazione sarà il pesce azzurro, in dialetto “pesce verd”, ma con lui si intrecceranno i prodotti ittici di altre città di mare italiane sapientemente cucinati da chef provenienti da Toscana, Lazio e Puglia.

Durante tutta la manifestazione, da quest’anno, sarà possibile gustare piatti gourmet, firmati da chef e ristoratori provenienti da tutta Italia nell’ Osteria di Anghiò o fare lo street food anche con contaminazioni internazionali fish tacos, paella, churros e sangria della gastronomia peruviana La Llama.

Tra i piatti da degustare:

● Spaghetti alici, polpette di palamita con salsa tzatziki, alici in saor (Francesco Cingolani, Roma)

● TapaSambenedettesi con alici marinate, sgombro al vino con cipolla caramellata, alici scottadito al forno (Federico Palestini, Nudo e Crudo)

● Pici all’aglione e alici, suri alla brusca in salsa di limone (Paolo Orazzini, Marina di Cecina)

● Chitarra al ragù di pesce azzurro, sgombro affumicato, porchetta di tonno (Ennio Nunziato, Cuoco di Bordo)

● Olive ripiene di pesce alla Sambenedettese, sarde a beccafico (Quattro Pallette, Pagliare del Tronto)

Anghiò come ogni anno nel Palazzurro, area dedicata alla degustazione, proporrà oltre venti ricette che celebrano i sapori del mare in versione tradizionale e creativa.

Nel Palco del Gusto, invece, ci saranno momenti di cultura e approfondimento con cene tematiche, caratterizzate da momenti di riflessione e dibattiti tra pescatori, chef, storici e scienziati. I temi di questa edizione saranno: le proprietà nutrizionali del pesce azzurro, la storia della pesca e della cucina marinara sambenedettese, la presenza di specie aliene nel Mare Adriatico e l’importanza di consumare pesce fresco e locale.

Dal 29 maggio al 2 giugno ogni giornata sarà scandita da eventi pensati per tutti i gusti e tutte le età.

• Giovedì 29 maggio Ore 18.30 “Combattiamo gli alieni in cucina”, laboratorio a cura dell’Università Politecnica delle Marche, quest’anno partener della manifestazione, dedicato alle specie aliene dei nostri mari, con degustazione di ragù di scafarca e granchio blu al rosmarino.

● Venerdì 30 maggio, Ore 18.30 “Squali in pericolo, specie alternative”, progetto per la salvaguardia degli squali e assaggi di brodetto alla sambenedettese shark free.

, e guida all’acquisto del pesce fresco locale con degustazione in guazzetto.

● Sabato 31 maggio Ore 18.00 i più piccoli potranno partecipare a

“AnghiòLab”, un laboratorio tra scienza e creatività.

Ore 18.30 “L’azzurro che vale oro”, con approfondimenti e ricette a base di alici.

Ore 20.00 La tradizione sambenedettese sarà protagonista con la cernia al forno con patate, in un racconto che va dalle osterie popolari agli chef contemporanei.

● Domenica 1 giugno Ore 12.00 “Un mare da vivere”, il laboratorio “I Battuti Vincenti” e un suggestivo incontro con la piccola pesca sambenedettese, tra racconti, attrezzi e seppie con piselli. La serata si chiude con “Lu pesc verd”, viaggio nelle mille sfumature del pesce azzurro.

Ore 18.00 tour “Un mare da vivere” al Museo del Mare e area portuale (prenotazione obbligatoria al 353-4109069)

Ore 18.30 Nasse e Retine, attrezzi e tradizioni della piccola pesca, seguirà Degustazione di seppie e piselli

● Lunedì 2 giugno, Ore 18.00 “AnghiòLab”, un laboratorio tra scienza e creatività.

Ore 18.30 Trasformazione del pesce locale corso di sfilettatura del pesce locale e degustazione a cura di Blueshark.

Ore 19.30 “Pesce fuori dal coro”, dedicato al pesce povero e alla sua valorizzazione.

Ingresso libero.

Anghiò – Festival del Pesce Azzurro evento realizzato da Tuber Communications, con il sostegno del Comune di San Benedetto del Tronto, della Regione Marche e del Bacino Imbrifero del Tronto.