SAN BENEDETTO – Nel pomeriggio di ieri, 27 maggio, intorno alle ore 15, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Benedetto sono intervenuti in centro storico per una palma pericolante. Alta circa 15 metri, aveva alzato le radici alla base e dal giardino di un’attività commerciale era sul punto di cadere, coinvolgendo oltre che lo stesso giardino anche la via sottostante normalmente molto trafficata.

Con l’ausilio di una piattaforma per i lavori in elevazione, veniva tagliata, controllando che i pezzi non danneggiassero le suppellettili stoccate nei pressi.