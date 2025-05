ASCOLI PICENO – La Protezione civile delle Marche ha diramato una nuova allerta gialla per temporali per la zona 6 in cui rientrano San Benedetto e Ascoli Piceno per la giornata di giovedì 29 maggio.

I temporali interesseranno i settori costieri durante la prima parte della mattina, in rapido spostamento verso sud-est e in rapido esaurimento.

Possibilità di intense raffiche associate.