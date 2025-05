La risorsa selezionata sarà responsabile del trasporto giornaliero del nostro prodotto dalle campagne di raccolta (prevalentemente Mesola, Avezzano, Maccarese, Campomarino) alla nostra sede.

Si tratta di viaggi in giornata, principalmente con motrice durante la maggior parte dell’anno, e con rimorchio nelle stagioni autunno-invernali.

Il numero di viaggi settimanali varierà in base all’andamento delle vendite (mediamente 3-5 viaggi con motrice e 2-3 con rimorchio).

Nelle giornate senza viaggi, si richiede disponibilità per attività di magazzino, cura e manutenzione dei veicoli.

In alternativa di offre la possibilità di pagamento basato sui soli viaggi effettuati.

Requisiti Indispensabili:

* Patente C+E

* CQC (Carta di Qualificazione del Conducente)

* Minima abilità nella conduzione di carrelli elevatori per le operazioni di carico e scarico.

Info 339 356 0805