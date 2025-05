Lunedì 26 maggio 2025, presso l’Aula Magna dell’Istituto di Scienze Superiore delle Marche “Redemptoris Mater” ad Ancona, si è svolto un incontro dal titolo “Le radici umane ed etiche della conoscenza. Intelligenza artificiale: scenari, prospettive e sfide”, tenuto dalla professoressa Ascenza Mancini. Ha dialogato con la relatrice la professoressa Giancarla Perotti.

Si sono affrontati diversi argomenti e gli astanti sono stati introdotti in un percorso che è partito dall’analisi del desiderio di conoscenza e di scoperta, insito nel cuore dell’uomo fino ad arrivare all’attualissima tematica dell’Intelligenza Artificiale. Si è parlato del cambiamento d’epoca in atto legato all’avvento del digitale: “Le innovazioni tecnologiche hanno portato l’uomo dalla modernità alla post modernità in cui è in atto una mutazione antropologica nella quale emerge la mente tecnoliquida” ha affermato a riguardo la professoressa. Molto interessante è stata la lettura data circa le radici della conoscenza viste attraverso le figure di Icaro e Ulisse, mentre riguardo l’Intelligenza Artificiale sono stati presi in esame i diversi aspetti ad essa connessi e che si collocano nell’ambito dell’attuale rivoluzione digitale. La dimensione etica è stata messa in luce attraverso alcuni documenti magisteriali e in particolare la Nota “Antiqua et nova” emessa dal Dicastero per la dottrina della fede e dal Dicastero per la cultura e l’educazione lo scorso gennaio. A tal proposito la relatrice ha sottolineato come “È importante andare a considerare le implicazioni antropologiche ed etiche non solo per arginare i rischi e limitare i danni ma anche per vedere se le applicazioni dell’IA sono volte al progresso umano e al bene comune”. La relatrice ha ringraziato il vicepreside Giovanni Varagona per la sua proposta e disponibilità, gli studenti della Facoltà di Teologia per la loro attiva partecipazione e la professoressa Perotti per la sua competenza e professionalità.