GROTTAMMARE – Domenica 25 maggio 2025, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Alessandra Biocca e l’Assessore alla Pesca Andrea Maria Antonini presso il Villaggio della Piccola Pesca di Grottammare, si è svolto un laboratorio a cielo aperto. “Proteggere la biodiversità marina attraverso la pesca”. È stato un coinvolgente evento per grandi e piccoli dedicato alla biodiversità marina e alla sua protezione, tra divulgazione scientifica, storie di mare e degustazioni che intrecciano tradizione e innovazione.

Il mare è tornato protagonista con un progetto ambizioso che ha puntato a promuovere la pesca sostenibile e valorizzare il patrimonio marinaro locale. La giornata è stata organizzata e gestita dalla Partners in Service srl, CEA “Ambiente e Mare”, R. Marche, con la collaborazione del FAI, Fondo Ambiente Italiano, presidente dell’Associazione Marche a Rifiuti Zero, Sabrina Petrucci e del consorzio CO.GE.PA consorzio di indirizzo, Coordinamento e Gestione tra imprese della Piccola Pesca Artigianale di San Benedetto.

La manifestazione è stata impreziosita dal Maestro “Bruno Benatti” per aver allestito la mostra di opere dedicate a “Ritratti e Personaggi del Porto”, che grazie all’intelligenza artificiale hanno preso vita suscitando l’interesse dei grandi e dei più piccoli.

L’evento, realizzato anche in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, si è celebrato il 22 Maggio scorso, ha coinvolto il pubblico in un percorso di consapevolezza che li ha incoraggiati ad agire concretamente per contribuire alla salvaguardia delle specie animali e vegetali e dei loro habitat. Ad aprire l’incontro è stato Ilario Di Luca, capogruppo FAI di San Benedetto, con un intervento dal titolo “L’impegno del FAI a tutela della Biodiversità”, illustrando le azioni concrete portate avanti dalla Fondazione sul territorio.

Si è proseguito alle ore 10 con l’interessante intervento divulgativo “Il futuro è nelle uova: seppie, sostenibilità e cambiamento climatico”, a cura della Prof.ssa Giorgia Gioacchini, Biologa e docente all’Università Politecnica delle Marche. Un approfondimento sul ruolo della piccola pesca nel contesto dei cambiamenti climatici e della salvaguardia della biodiversità marina, in particolare rivolto alla risorsa seppia. A seguire è stato proiettato video documentario sulla seppia nell’aula didattica del Villaggio. Ha portato i saluti del Consorzio CO.GE.PA, Basilio Ciaffardoni, detto il “Cozzaro Nero”.

Non è mancata un’area dedicata alla tecnologia al servizio della tradizione, con un info point sulla App “Prizefish”, pensata per facilitare la vendita diretta del pescato della piccola Pesca a chilometro zero, creando un collegamento diretto tra consumatori e pescatori.

Lungo tutta la giornata, Gabriele Eleuteri, detto Teo, storico pescatore da oltre 40 anni della piccola pesca di Grottammare e il Consorzio CO.GE.PA., hanno svolto il laboratorio “Nasse e retine”, raccontando il loro mestiere e illustrando tecniche di pesca, strumenti e saperi tramandati di generazione in generazione.

Ai i più piccoli è stato dedicato il laboratorio educativo “Rifiuti e sostenibilità marina”, curato dagli educatori del CEA “Ambiente e Mare” Regione Marche: Dott.ssa Martina Foschi e Dott.ssa Laura Ficcadenti, per sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente e alla tutela del mare attraverso attività ludico-didattiche.

Il pomeriggio è stato dedicato al gusto e alla sana alimentazione, con lo show coking “Tradizione e innovazione”, curato da Michela Ciarrocchi dell’Ittiturismo “Controcorrente”, che ha realizzato un coinvolgente laboratorio su uno dei piatti simbolo della cucina marinara adriatica, le alici marinate, a Marchio Collettivo “Il Principe Azzurro dell’Adriatico” dell’OP Abruzzo Pesca. A seguire vi è stata una piccola degustazione gratuita in abbinamento con la passerina della Cantina Domodimonti. Spazio anche alla campagna informativa ““Fish & Cheap” Sostenibile, Locale e Fresco, curata dalla Biologa Nutrizionista Barbara Zambuchini, per promuovere il consumo consapevole di pesce locale e di stagione.

Tutte le attività sopra citate sono state realizzate in collaborazione con Associazione Accademia della Cultura e del Turismo Sostenibile, in quanto promotrice del Marchio Collettivo Registrato IT “In Blu Turismo Sostenibile in Adriatico”.

Sito web interattivo https://www.pissrl.it/

Accademia della Cultura e del Turismo Sostenibile; In Blu Turismo Sostenibile in Adriatico