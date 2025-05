GROTTAMMARE – Dal 9 giugno 2025, ogni lunedì dalle 10:00 alle 12:00, sarà attivo a Grottammare, in via Marconi n. 50, un nuovo sportello del Centro Antiviolenza “Donna con Te”.

Lo sportello nasce come estensione concreta di un impegno che la cooperativa sociale On the Road, ente gestore del servizio, porta avanti da oltre 15 anni sul territorio: contrastare la violenza di genere offrendo luoghi sicuri e accoglienti dove le donne possano trovare ascolto, orientamento e strumenti concreti per affrontare il proprio percorso di fuoriuscita dalla violenza.

“È per noi una grande soddisfazione vedere Grottammare rientrare nella rete degli Sportelli Antiviolenza della Cooperativa On The Road e non possiamo che ringraziarli per aver ritenuto fondamentale inserire anche il nostro Comune nel loro progetto – dichiarano l’Assessore Monica Pomili e la Consigliera delegata alle Pari opportunità, Martina Sciarroni – Questa è un’azione concreta che si colloca in un percorso di sensibilizzazione e informazione che ci contraddistingue ormai da molti anni, e sottolinea la ferma volontà dell’amministrazione di ribadire che il contrasto alla violenza di genere è di fondamentale importanza per l’evoluzione sociale, economica e politica del nostro Paese”.