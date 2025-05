FANO (PU) – Tragedia evitata nel pomeriggio di ieri, 25 maggio, in uno stabilimento balneare di Fano.

Una bambina di poco meno di 3 anni era caduta in piscina. Secondo quanto riportato dall’Ansa, sono stati i presenti, fra cui un medico, e i titolari ad accorgersi del corpicino in acqua e il loro tempestivo intervento le ha salvato la vita.

Il suo cuore, infatti, non batteva più. Portata immediatamente in infermeria, il titolare della struttura, Nicola Tanfani, insieme con il dottor Montesi, sono riusciti a rianimarla con l’uso del defibrillatore. Sono state praticate anche le manovre di respirazione per permettere l’espulsione dell’acqua ingerita.

La giovanissima è ora sotto osservazione al Salesi di Ancona, ma le sue condizioni sono stabili.

Al momento dell’accaduto, i genitori si erano allontanati, affidando la piccola alla sorella più grande. Si è trattata di una questione di pochi istanti.