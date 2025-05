SAN BENEDETTO – Le dichiarazioni del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, sabato scorso, non sono passate inosservate. Ma chi sorprende di più è il sindaco Antonio Spazzafumo, che ha definito l’annuncio degli investimenti per il nuovo ospedale a Ragnola “un giorno importante per la nostra città”. Una frase che suona come un harakiri politico, destinato con ogni probabilità a lasciare rimpianti.

Perché ciò che i politici vedono come un colpo ad effetto per accattivarsi il consenso dei cittadini, rischia di diventare un clamoroso autogol. I commenti negativi in queste ore lo dimostrano: la collocazione dell’ospedale viene percepita come un insulto alla logica, un oltraggio alla ragione.

Non ne esce meglio il centrodestra regionale che, con la scelta di localizzare il nuovo nosocomio a Ragnola e con la promessa di un ospedale di Primo Livello “condiviso” con Ascoli, rischia di scontentare sia i sambenedettesi che gli ascolani. Una mossa politicamente pericolosa, soprattutto in vista delle future elezioni.

Un consiglio, se posso, al presidente Acquaroli – persona simpatica e aperta – è quello di riflettere bene e, magari, provare a salvarsi in… corner. E il sindaco Antonio Spazzafumo anche.

Anche perché sabato ha pronunciato una frase che ha indignato e indispettito operatori sanitari e i comuni cittadini della costa: “Il nuovo ospedale sostituirà quello attuale, che è già di Primo Livello, alla pari del ‘Mazzoni’ di Ascoli”. Una dichiarazione che lascia basiti. Forse Acquaroli non conosce bene la reale portata delle due strutture. Avrebbe fatto meglio a dire che il nuovo ospedale in zona Ragnola diventerà di Primo Livello (mezzo) quando sarà operativo.

Un’affermazione ‘strana’, al pari di quella dell’ingegner Nardo Goffi, secondo il quale il quartiere Ragnola si troverebbe fuori, quindi esterno, alla città di San Benedetto del Tronto. Basterebbe una breve ricognizione sul posto per comprendere l’errore.

E c’è di più. Sempre per il bene della Giunta regionale, va detto che i 9 milioni di euro previsti per la progettazione dell’ospedale rischiano di trasformarsi in un altro boomerang, qualora – per le ragioni già espresse – l’opera non dovesse vedere mai la luce.

Un precedente simile lo ricordo bene. Il sindaco Giovanni Gaspari e l’architetto Luigina Zazio (Clicca qui) misero mano a un nuovo Piano Regolatore. La Corte dei Conti chiese la restituzione delle somme spese, trattandosi di fondi pubblici.

PS Addossare però tutte le responsabilità alla regione Marche o al sindaco Spazzafumo e la sua Giunta sarebbe sbagliato. Ne hanno anche la minoranza politica del Comune di San Benedetto che fa ‘orecchie da mercante’ invece di agire nel merito, pensando più al futuro della città che alle elezioni che seguiranno. La differenza tra statista e politico, come diceva Platone, sta tutta qui.