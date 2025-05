GROTTAMMARE – Due ore e un quarto di applausi e balli scatenati dei presenti e sicuramente una delle più belle serate di sempre dell’Ente grottammarese. Un’ottima idea scaturita dalle menti geniali di Romano Firmani e Stefano Romani.Domenica pomeriggio invece al Teatro delle Energie, di fronte a un numerosissimo pubblico per un ennesimo sold out, è andato in scena l’ultimo appuntamento di “Commedie Nostre” con la compagnia ascolana vincitrice nel 2024 “Gente Nostra” e la loro prima di “Rusce e Nire”, commedia brillante in 2 atti.

Apertura a cura della poetessa massignanese Mascia Lanciotti e presentazione impeccabile della madrina della kermesse grottammarese doc Alessandra Mora.

Anteprima della serata, le premiazioni delle compagnie vincitrici dell’edizione 2025 del Premio Fita e del premio del “Grottammare Mask”: Compagnia Vincitrice delle Semifinali di “Dialetti Marchigiani a Confronto” la Compagnia Teatrale “L’Inzoliti di Casette D’Ete. Compagnia Vincitrice “Premio Grottammare Mask” la Compagnia Teatrale “La Nuova” di Belmonte Piceno che bissa anche con il Premio Giuria Popolare come vincitrice.

Vincitrice “Premio del Sorriso” la Compagnia Teatrale “I Nosocomici” di Grottammare.

Il Premio Miglior Attore va a Roberto Craia della Compagnia Teatrale “Gli Indimenticabili” di Amandola.

Il Premio Miglior Attrice va a Marisa Urbanelli della Compagnia Teatrale “I Nosocomici” di Grottammare e a Fabiola Pallotti della Compagnia Teatrale “Gli Indimenticabili” di Amandola. Il Premio Miglior Attrice Caratterista va infine a Elisa Luzi della Compagnia teatrale “I Nosocomici” di Grottammare.

Il “Premio Regia” per la miglior traduzione in dialetto va a Giorgio Cardarelli regista della Compagnia Teatrale “Nuovo Settemmezzo” di Ripatransone!

Un ringraziamento va all’amministrazione del Comune di Grottammare che ha patrocinato l’evento e alla collaborazione della Fita Marche.

Si chiude così un’altra stagione di successi per la Proloco di Grottammare Lido degli Aranci e si inizia a programmare la stagione estiva con gli storici appuntamenti di Cabaretour, Notti Magiche, Librarsi e Cabaret Amore Mio!