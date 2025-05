MASSIGNANO – Da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno, nel centro storico di Massignano tornerà Gnè, festival di arti, memoria e stupore, con la sua seconda edizione.

Nato lo scorso anno come tentativo di cambiare prospettiva al diffuso senso di arrendevolezza e disfattismo, Gnè vuole essere e far fiorire un’alternativa, e quest’anno proverà a farlo dando voce ai temi della diversità e dell’inclusione. Per tre giorni il paese si animerà di energie ed iniziative grazie ad una rete di persone, locali e non, che riapriranno spazi ormai chiusi e inutilizzati da anni dando vita ad un percorso diffuso di mostre d’arte.

Vie e spiazzetti vari si riempiranno con concerti, installazioni artistiche, spettacoli, dialoghi, libri e laboratori. In programma anche la realizzazione dal vivo di alcune opere di street art, una delle quali coinvolgerà le alunne e gli alunni della scuola media, un mercatino di artigiani, agricoltori e associazioni attive nel sociale, oltre ai pranzi e alle cene per l’intera durata della rassegna.Il programma completo può essere consultato sul sito www.gnefestival.it, dove sarà possibile prenotare alcuni eventi e pasti, e sui canali social Facebook e Instagram.

Il festival vede la direzione artistica di Francesca Becciolini e Mattia Speranza