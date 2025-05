Ascoli Piceno – Prenderà il via il 6 giugno il progetto “Aldo Sergiacomi – un artista nel Piceno”, promosso dall’U.S. Acli Marche nell’ambito della quarta edizione dei “Percorsi culturali piceni”, tra i vincitori del bando “Manifestazioni ed eventi culturali 2025” della Fondazione Carisap.

L’iniziativa valorizza la figura dello scultore Aldo Sergiacomi, definito da Mons. Loris Capovilla “un artigiano del bello”. Le sue opere sono presenti in numerosi comuni del Piceno: Appignano, Ascoli Piceno, Folignano, Force, Grottammare, Massignano, Monsampolo, Offida, San Benedetto del Tronto e Spinetoli.

Il progetto, realizzato in collaborazione con APS Sorda Picena, ENS Ascoli/Fermo, e Ambiti sociali XXI, XXII e XXIII, mira a coinvolgere persone di tutte le età e condizioni, garantendo anche l’interpretariato LIS in alcune occasioni. Nell’edizione 2024 hanno partecipato oltre 600 persone, tra cui sordi, over 75 e giovani.

Coinvolti anche i Comuni di Monsampolo, Massignano, Spinetoli, Appignano, Offida, Grottammare, Force e San Benedetto, insieme a realtà del terzo settore come Delta ODV, Fondazione Lavoroperlapersona, Asd Obiettivo Benessere, e Centro Iniziative Giovani.

In programma 10 iniziative di circa due ore ciascuna, con visite guidate alle opere di Sergiacomi e ai luoghi culturali che le ospitano.

Primo appuntamento: venerdì 6 giugno, ore 21, presso la sede Acli di via 3 Ottobre 9 ad Ascoli Piceno. Protagonista, il portale della chiesa del Cuore Immacolato di Maria, con visita guidata successiva.

Partecipazione gratuita. Info su www.usaclimarche.com, pagina Facebook “Unione Sportiva Acli Marche” o via WhatsApp al 344 2229927.