L’Amministrazione Comunale di Acquaviva è lieta di invitare la cittadinanza all’inaugurazione ufficiale dei lavori di riqualificazione dell’“Ex Ospedale” e delle aree esterne, completati grazie al contributo da parte G.A.L. del Piceno nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2022.

Grazie al contributo del G.A.L. si è potuto intervenire a riqualificazione gli spazi interni, dell’area verde circostante e delle scale di collegamento tra vicolo Terranova e via del Cavaliere, restituendo al paese luoghi da destinare ad attività culturali, turistiche e di servizio per la comunità.

In occasione dell’inaugurazione, l’Amministrazione ha scelto di ricordare Ilaria Tassotti in segno di riconoscenza per il suo impegno e amore verso la comunità. Ilaria, si è formata nel Gruppo Scout di Acquaviva al quale, da adulta ha dato tanto, ragione per cui la sua memoria assume un valore significativo.

In concomitanza, il gruppo Scout di Acquaviva festeggia il 30° anniversario della sua nascita.