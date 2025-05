Lavoro da svolgere :

* Esecuzione di trattamenti estetici di base (depilazione, manicure, pedicure, pulizia viso).

* Esecuzione di trattamenti estetici avanzati (trattamenti corpo specifici, massaggi, trattamenti viso personalizzati, ecc.).

* Consulenza alla clientela sui prodotti e servizi offerti, proponendo soluzioni personalizzate.

* Mantenimento dell’ordine e della pulizia degli spazi di lavoro e delle attrezzature.

* Gestione degli appuntamenti e supporto alla reception.

* Aggiornamento costante sulle nuove tecniche e tendenze del settore.

Requisiti richiesti:

* Qualifica professionale di Estetista riconosciuta.

* Esperienza pregressa e dimostrabile nel ruolo, preferibilmente in centri estetici di medio-alto livello.

* Ottima conoscenza e padronanza delle diverse tecniche estetiche.

* Spiccate doti relazionali e comunicative, con un forte orientamento alla clientela.

* Professionalità, serietà e affidabilità.

* Capacità di lavorare in team.

* Flessibilità oraria.

* Disponibilità immediata.

Cosa offriamo:

* Contratto di lavoro a tempo indeterminato, in base all’esperienza e alle competenze.

* Ambiente di lavoro moderno, accogliente e ben attrezzato.

* Formazione continua e opportunità di crescita professionale.

* Inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza.

* Un team collaborativo e un’atmosfera serena e professionale.

Info : 0735 470015 (Si prega di chiamare in orari di apertura del centro).