SAN BENEDETTO – Segue comunicato stampa dell’US Samb.

La U.S. Sambenedettese, nella persona del suo Presidente Vittorio Massi, comunica che la stipula del contratto di concessione per la rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e gestione ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. N. 38/2021 dell’impianto comunale denominato “Marcello Ciarrocchi” è stato firmato in data odierna a rogito del Notaio Sergio Lenhardy.

Il Presidente esprime profonda soddisfazione per il risultato raggiunto ringraziando in primo luogo tutti quelli che in questi anni hanno lavorato per ottenere questo affidamento e precisamente i professionisti Fabio Scarpantoni, Albino Scarpantoni, Emiliano Laurenzi, Maria Elisa D’Andrea, Marco Perosa, Vanessa Ripanucci, Marco Isabettini, Gianluca Aliscioni.

Un ringraziamento sentito al Sindaco Antonio Spazzafumo per avere preso immediatamente a cuore l’intero progetto insieme al Segretario comunale Stefano Zanieri che ha collaborato per superare gli ostacoli e le divergenze che si sono generate.

Un ringraziamento a tutti i consiglieri che nonostante i tempi brevi hanno comunque fatto in modo di non far mancare mai il numero legale per l’approvazione in consiglio comunale del progetto presentato dalla U.S. Sambenedettese.

In particolare, si ringrazia per aver votato espressamente a favore dell’esecutività immediata della delibera, sostegno indispensabile per la riuscita del progetto, Luciana Barlocci, Aurora Bottiglieri, Simone De Vecchis, Giorgio De Vecchis.

La Società mette in rilievo la proficua collaborazione con gli uffici comunali, ed in particolare con i Dirigenti Giuseppe Coccia e Giorgio Giantomassi ed il funzionario Alessandro Amadio, in una prospettiva di confronto costruttivo e di condivisione.

La Società si augura che questo affidamento possa essere un forte incentivo ed uno stimolo non solo per tutta la comunità ma anche per altre Società ed Associazioni che vogliono contribuire al miglioramento degli impianti sportivi garantendo sempre uniformità ed imparzialità di comportamento.

Infine, un augurio speciale al consigliere di maggioranza Pasquali perché possa ritrovare presto la piena forma fisica.