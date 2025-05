GROTTAMMARE – Domenica 25 maggio, Piazza Kursaal si animerà con l’orienteering, offrendo quattro percorsi adatti a ogni abilità. Con mappe alla mano, spirito di squadra e tanta voglia di esplorare, l’appuntamento promette una mattinata all’aria aperta all’insegna del divertimento e dell’accessibilità per grandi e piccoli.

L’evento, organizzato dall’ASD Passi nel Bosco con il patrocinio della Città di Grottammare, è aperto a un pubblico vastissimo. Famiglie, scuole, persone con disabilità, ma anche atleti e appassionati sono invitati a partecipare.

Il ritrovo è fissato per le ore 9.15 in Piazza Kursaal, con le prime partenze previste dalle 10 e la conclusione alle 12, seguita da premiazione e gadget per tutti i partecipanti.

Saranno disponibili quattro percorsi, differenziati per livello di difficoltà:

Bianco: Perfetto per chi è alla primissima esperienza, ideale per bambini, famiglie e persone con disabilità. Gratuito.

Giallo: Pensato per famiglie, anche con passeggino. Gratuito.

Rosso: Un percorso più impegnativo, adatto a singoli o piccoli gruppi (massimo 3 persone), e consigliato anche per le scuole. Gratuito.

Nero: Riservato ai più esperti, da affrontare singolarmente. Il costo è di € 5.

L’Amministrazione comunale accoglie con entusiasmo il ritorno dell’orienteering a Grottammare, ribadendo la propria convinzione nell’importanza di “iniziative che promuovono il movimento, la socialità e l’inclusione”. L’obiettivo principale è “offrire a tutti l’occasione di trascorrere insieme una mattinata all’aperto, riscoprendo il territorio e il piacere di fare qualcosa con gli altri, senza barriere”.