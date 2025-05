MONTEPRANDONE – Il sindaco Sergio Loggi e la sua giunta hanno quest’anno anticipato i tempi. Come è giusto visto che siamo oramai alla soglia di una nuova estate.

Ad arricchire i vari eventi degustazioni enogastronomiche che valorizzeranno le eccellenze locali, visite guidate alle aziende del territorio promuoveranno forme di turismo esperienziale. Nel programma eventi sportivi e ricreativi.

Ben 32 associazioni culturali, sportive, sociali e ambientali parteciperanno attivamente alla stagione con eventi propri e in collaborazione con il Comune.

Ci sarà il ritorno del Cassandra Festival, che porterà sul territorio artisti locali e nazionali. Non mancheranno le proiezioni cinematografiche all’aperto, con film adatti sia ad adulti che a famiglie, e le presentazioni di libri ospitate in angoli suggestivi del borgo.

Tante anche le collaborazioni: AST e Ambito Sociale 21 per l’organizzazione di eventi inclusivi-il Museo dell’Arte Sacra, parte del circuito culturale estivo-la Banca del Piceno, in qualità di sponsor -il BIM Tronto, attivo nella promozione del territorio

Tra le novità, Monteprandone Experience, un progetto che coinvolgerà direttamente i turisti in esperienze autentiche legate al mondo agricolo e artigianale. Inoltre, sarà lanciata una nuova app interattiva con guida agli eventi, aggiornamenti in tempo reale e geolocalizzazione, per rendere il programma ancora più accessibile.

Monteprandone partecipa attivamente alla nascita del Distretto Turistico del Piceno, che riunisce i 33 comuni della provincia. Gli obiettivi includono:

La promozione della rete dei 78 musei locali – il lancio della piattaforma e-commerce “Made in Piceno” – campagne promozionali su scala nazionale

Insomma un’estate all’insegna della partecipazione attiva e del radicamento identitario.