La Posizione:

Il candidato ideale sarà responsabile della sorveglianza delle aree di balneazione, garantendo la sicurezza dei bagnanti e intervenendo prontamente in caso di necessità. Sarà un punto di riferimento per i clienti, contribuendo a mantenere un’atmosfera serena e accogliente nel nostro stabilimento.

Responsabilità Principali:

* Vigilanza costante e attenta dell’area di balneazione assegnata.

* Prevenzione degli incidenti e gestione delle emergenze.

* Primo soccorso e assistenza ai bagnanti in difficoltà

* Interazione cortese e professionale con la clientela.

* Applicazione delle normative di sicurezza vigenti.

Requisiti Indispensabili:

* Brevetto di Bagnino di Salvataggio (specificare l’ente certificatore: es. FIN, FISA, SNS) in corso di validità.

* Disponibilità urgente per tutta la durata della stagione estiva 2025.

* Predisposizione al contatto con il pubblico e buone doti comunicative.

Offriamo:

* Contratto stagionale.

Info 371 680 6671