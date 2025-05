PORTO SANT’ELPIDIO – Due compleanni festeggiati con una grandissima impresa.

La De Mitri Volley Angels Lab espugna il PalaCoverciano al tie-break bissando la vittoria dell’andata ed elimina la Florenzo Pontassieve, seconda classificata del girone G, acquisendo così il pass per la seconda fase dei playoff promozione per la serie B1.

Claudia Di Marino e Stefania Partenio festeggiavano i loro compleanni sul campo fiorentino e le loro prestazioni sono state meritevoli di un grandissimo regalo, come il passaggio del turno al triangolare che darà a due delle tre squadre impegnate la promozione nella categoria superiore. Contro le biancorosse gigliate non era iniziata bene e il primo set aveva vita breve: 10-25.

Ma capitan Tiberi suonava la carica, coadiuvata da tutte le rossoblu e i due parziali successivi andavano appannaggio della De Mitri, rispettivamente a 23 e a 20. Nel quarto set si assisteva alla disperata reazione della squadra di casa, che cercava di portare la gara al Golden Set, vincendo 25-19 e iniziando meglio nel tie-break. L’orgoglio, il carattere e quei due regali di compleanno da riportare a casa facevano la differenza, fino all’ultimo pallone messo in terra da Giulia Tiberi che sanciva la vittoria e il passaggio del turno.

Domenica 25 si gioca la prima gara del triangolare in trasferta contro l’Assitec Sant’Elia Fiumerapido, squadra della provincia di Frosinone che solo nel campionato 2022-2023 giocava in serie A2 e che adesso disputa le proprie partite interne nel “catino” di Atina. Sabato 31 maggio la De Mitri ospiterà alla Tensostruttura di Campiglione di Fermo le umbre della Femac Trestina dove milita l’ex rossoblù Elisa Valentini. Sabato 7 giugno la gara tra le altotiberine e le laziali (rispettivamente seconda e terza classificata nella regular season del girone H) concluderà il triangolare, che regalerà alle prime due squadre classificate la promozione in serie B1.