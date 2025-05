SAN BENEDETTO – Lunedì 16 giugno scade il termine per il versamento dell’acconto IMU 2025 (o per il versamento in unica soluzione annuale). Il saldo dovrà essere corrisposto entro il 16 dicembre. Le aliquote IMU 2025, approvate dal Consiglio Comunale con la delibera n. 235 del 28/12/2024 sono rimaste invariate rispetto a quelle del 2024.

Poiché l’IMU è un tributo in autoliquidazione, è il contribuente a dover provvedere in autonomia al calcolo e al pagamento dell’imposta, anche avvalendosi dell’ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale – CAF, di un patronato sindacale o di un commercialista.

Per facilitare ulteriormente questo adempimento, da diversi anni il Servizio Tributi ha messo a disposizione online il servizio Cityportal, che consente di effettuare in autonomia, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, il conteggio dell’imposta dovuta (senza dover passare agli sportelli) e stampare il modello F24 per il versamento. Il servizio è accessibile cliccando QUI. L’accesso a Cityportal può essere effettuate con credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica – CIE.

L’imposta viene conteggiata sulla base della situazione tributaria del contribuente e degli elementi rilevanti per la definizione del calcolo dell’imposta (quali aliquote, agevolazioni ecc…), così come risultano dagli archivi del Servizio Tributi.

Poiché il risultato del calcolo dipende dalla correttezza dei dati presenti, in caso di discrepanze rilevate fra tali dati e la reale situazione del contribuente è necessario inviare una segnalazione al Servizio Tributi, tramite l’indirizzo e-mail tributi@comunesbt.it.

Si ricorda che il contribuente è l’unico responsabile del corretto pagamento dell’imposta.

Rimane comunque possibile usufruire del servizio di calcolo agli sportelli del Servizio Tributi negli orari di apertura al pubblico senza appuntamento (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 17 alle 18): verrà fornita assistenza fino a un massimo di quattro conteggi per ciascun contribuente (compresi CAF e studi professionali). I calcoli per conto di terzi possono essere effettuati solo con la delega del soggetto interessato.