SAN BENEDETTO – Il presidente Eldo Fanini ha convocato il Consiglio Comunale in seduta aperta, ovvero con la possibilità di intervenire da parte dei cittadini che si iscrivono a parlare, nella consueta sala delle adunanze consiliari per sabato 24 maggio con inizio alle ore 9 sul tema “Progetto di adeguamento Tecnico Funzionale per il Porto di San Benedetto del Tronto – Vasca di colmata per sedimenti di dragaggi”.