SAN BENEDETTO – Domenica 25 maggio 2025 torna “Karatu”, il pranzo di beneficenza che guarda all’estate del Rotaract Club di San Benedetto del Tronto, quest’anno in collaborazione con il Rotaract Club di Pescara Ovest.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, si terrà a partire dalle ore 12:30 presso lo chalet Kontiki Club a San Benedetto del Tronto (Viale Trieste 8). In compagnia del deejay Vincenzo Speziale ci sarà la possibilità di cantare e trascorrere una domenica all’insegna del divertimento ed assaporando l’arrivo dell’estate!

L’edizione di quest’anno prevede alcune novità nel format proposto, visto il successo delle passate edizioni e l’entusiasmo dimostrato dai partecipanti di questo evento, divenuto ormai un appuntamento molto atteso.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto ad AISLA Marche Onlus (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), ente di riferimento per la tutela, l’assistenza e la cura delle persone affette da SLA, in sostegno alla ricerca e per favorire l’informazione sulla patologia e stimolare le strutture competenti a una presa in carico adeguata e qualificata dei pazienti. Si parlerà, inoltre, di diritto alla salute, uno dei diritti fondamentali dell’uomo tanto cari al Service Divulgativo Nazionale “Diritti al Punto” del Rotaract.

Il pranzo, con menù a base di pesce, è di €40 a persona.

È possibile consultare il menu e prenotare il proprio posto tramite apposito modulo online: https://forms.gle/B5LweVALCadp1L8UA



Per ulteriori informazioni, è possibile fare riferimento ai seguenti contatti:

Martina (+39) 347 899 4165

Margherita (+39) 380 176 9732



Oppure contattare il Rotaract Club di San Benedetto via e-mail e sui social:

E-mail: rotaractclubsbt@gmail.com

Instagram: @rotaractsbt

Facebook: @Rotaract San Benedetto