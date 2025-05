CUPRA MARITTIMA – Il Comune di Cupra Marittima, tramite i propri canali, ha reso noto quanto segue.

Nei giorni scorsi si era verificato l’abbandono di rifiuti, diversi pezzi di sanitari in ceramica, nei pressi del parcheggio vicino al parco Bau. Purtroppo per il trasgressore, ma per fortuna per tutti gli onesti cittadini, l’occhio delle telecamere e l’azione della Polizia Locale, hanno consentito di risalire ai responsabili. L’area è stata sottoposta a sequestro.

Nei mesi scorsi il parco bau era stato danneggiato in due momenti diversi, in ambo i casi grazie alle telecamere si è potuto risalire ai responsabili.