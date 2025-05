Video di Mauro Vannini

SAN BENEDETTO – Si accende il dibattito nel corso del Consiglio comunale per quanto concerne il punto dedicato all’andamento dei lavori di riqualificazione dell’ex stadio Ballarin.

Rivedi qui il video dell’interrogazione della consigliera del Gruppo Misto Annalisa Marchegiani, a cui fa seguito la replica dell’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Capriotti:

Annalisa Marchegiani: “Interrogo il sindaco per chiarire il cronoprogramma dei lavori e per illustrare se i ritardi nella tabella di marcia sono in linea con i finanziamenti del Pnrr”. Risponde il vicesindaco Tonino Capriotti: “L’8 gennaio 2023 sono iniziati i lavori. La sospensione dei lavori si è resa necessaria poichè la giunta il 18 febbraio 2025, con una perizia di variante, ha rimodulato gli spazi del progetto appaltato, prevedendo un punto ristoro e un parco giochi inclusivo finanziato dalla fondazione Carisap. Successivamente, il piano volumetrico è stato approvato dal Consiglio comunale. I tempi di conclusione dei lavori sono ancora in linea con i tempi previsti dal Pnrr”. La replica della consigliera Marchegiani: “Lei non ha risposto, i lavori sono fermi. Da gennaio si parla della perizia di variante, a giugno scadono i sei mesi di una sospensione motivata. Questo Comune a mala pena riesce a prendersi cura di qualche aiuola, come farà a gestire una struttura così strategica per la città. Sul Ballarin questa amministrazione rischia di arrecare un danno economico gravissimo a questa città, vi invito a rivedere le vostre posizioni perchè siete fuori contesto”.