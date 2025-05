MARCHE – Nell’ambito del processo di ammodernamento e potenziamento della flotta navale delle Marche, finalizzato a rafforzare l’attuale dispositivo di vigilanza, il Reparto Operativo Aeronavale di Ancona è stato interessato dall’assegnazione di un nuovo mezzo navale di ultimissima generazione “classe 800”, la Vedetta “V.850“.

La nuova unità navale assegnata alla Sezione Operativa Navale di San Benedetto, è stata costruita e progettata dal cantiere navale “FB DESIGN” di Annone Brianza (Lc), uno dei principali attori nel settore delle imbarcazioni militari.

La vedetta, con scafo a carena rigida in materiale composito di fibra di vetro (VTR), è larga 4 e lunga 16 metri, dotata di moderne strumentazioni di navigazione e scoperta, è un’unità navale all’avanguardia e dalle elevate performance tecnico nautiche e operative, tra le quali spiccano l’ottima tenuta al mare e la elevata velocità massima di oltre 50 nodi, raggiunti grazie ad un sistema di propulsione dotato di due motori “FPT Powertrain Technologies”, aventi una potenza complessiva di oltre 1800 cv.

La vedetta V.850 va così ad integrare il dispositivo navale a disposizione del Reparto Operativo Aeronavale di Ancona, già operante h24 durante tutti i giorni dell’anno, per lo svolgimento di missioni operative volte alla tutela degli interessi economico-finanziari in mare, nonché per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione degli eventi, che interessano le acque territoriali antistanti la Regione Marche, quale unica Forza di Polizia a mare.