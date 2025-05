Tanti auguri di buon compleanno a Elisabetta che oggi, 21 maggio, festeggia 18 anni.

Un pensiero speciale da parte del padre Stefano, dalla mamma Sabina e la sorella Valentina.

Che questi 18 anni siano solo l’inizio di un percorso straordinario, pieno di successi, soddisfazioni e momenti indimenticabili!

Ricorda sempre di credere in te stessa e di non smettere mai di sognare in grande. Festeggia alla grande!