MONTEPRANDONE – Nella mattinata di ieri, martedì 20 maggio, è stata completata la consegna da parte della Banca del Piceno all’Istituto Comprensivo di Monteprandone di 10 computer, alcuni dei quali già in funzione da qualche giorno.

Presenti per l’occasione il Presidente e Vicepresidente della Banca del Piceno Sandro Donati e Romano Speca, la Dirigente Scolastica IC Monteprandone Roberta Capriotti, la sua collaboratrice Prof.ssa Luciana Voltattorni, il Direttore servizi generali e amministrativi Carlo D’Orazio e la Prof.ssa Irene Virgili, animatore digitale.

La Bcc è intervenuta a sostegno della scuola che, a seguito di due furti subiti lo scorso anno, si trovava a fronteggiare tale mancanza: “Come Banca del Piceno – ha detto il Presidente Sandro Donati – siamo vicini anche a queste realtà. Abbiamo donato all’Istituto 10 nostri computer dismessi non perché non validi bensì in quanto non più idonei alla banca, per via del progressivo avanzamento tecnologico. Una banca di credito cooperativo ha il dovere di essere utile in simili situazioni, a maggior ragione quando si tratta dei giovani”.

“Ringrazio a nome di tutto l’Istituto la Banca del Piceno – ha dichiarato la Dirigente Scolastica IC Monteprandone Roberta Capriotti – nella figura del Presidente e del Vicepresidente, per questa per noi importante donazione che rimpingua il numero dei nostri computer in passato, come sapete, sottratti. Spero che tale collaborazione con la BCC possa continuare anche in futuro”.

“In qualità di Vicepresidente della Banca del Piceno e residente a Monteprandone – ha concluso Romano Speca – ho un contatto diretto con l’Istituto Scolastico per cui mi sono fatto portavoce di questa esigenza. Ho visto che il gesto è stato particolarmente gradito tanto che alcuni computer sono già in funzione. Noi collaboriamo non solo a progetti come questo, di natura occasionale, ma anche ad altri di sviluppo di attività sociale e formativa dei ragazzi, interamente finanziati dalla nostra banca, che hanno ricevuto notevole riscontro da parte degli alunni, con beneficio per la loro crescita umana e professionale”.