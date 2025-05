SAN BENEDETTO – È uscita l’ultima fatica del rapper sambenedettese J.And, che per una volta abbandona le sue prerogative musicali per dedicarsi alla sua squadra del cuore, la Samb.

Il brano dal titolo “Samba”, che è corredato da un video girato tra stadio e alcuni luoghi iconici della città, si propone per diventare il nuovo inno dei rossoblu, da suonare allo stadio Riviera delle Palme prima dell’inizio delle prossime partite di serie C. J.And così descrive le varie fasi della nascita di questa sua ultima canzone.

«Ho un amico di nome Samuele Ceccarelli, ultras della Samb e una domenica mattina, mentre stavamo facendo colazione al Roxy bar di Ezio, stava attaccando gli adesivi della Samb sulla porta d’entrata. Al Fiero, detto “Kappi”, fece una battuta, suggerendomi di comporre un inno per la nostra squadra, toccando le corde dei cuori rossoblù e da li si è generato un interesse generale tra alcune persone che stavano facendo colazione, tra le quali Massi Persico, Gianluca l’architetto, Marconi, i fratelli Damiani, Patanè e Claudio. In cinque minuti, leggendo gli slogan degli adesivi e mettendoci un po’ di quell’esperienza maturata quando da ragazzo andavo allo stadio con i “Baldi giovani”, gruppo ultras del 2005, ho scritto la canzone perché comunque il mio cuore è sempre rossoblu. È una canzone nata di getto poiché sembrava che le rime fossero già pronte per essere scelte, poi come sempre mi sono consultato con il mio fratello musicale Giulio Jay. Lui, leggendo il testo, mi ha dato dei consigli su quale beat andasse meglio per questa canzone, infine sono andato da Nacor Fischetti di Glow up studio e nel giro di poco è nato l’inno per la nostra Samb».

Dal brano al video il passo è stato molto breve. «La scelta delle immagini da utilizzare per il video è stata emozionale, abbiamo deciso di usare dei frame dello stadio, della festa in piazza per la promozione della Samb, dei murales e via discorrendo. Dalle persone che hanno avuto modo di vedere in anteprima il video, abbiamo ricevuto dei feedback positivi e spero che al presidente Vittorio Massi il mio inno piaccia e che nelle prossime partite di serie C possa essere ascoltato al Riviera delle Palme, perché il mio sogno sarebbe quello che la curva e tutti i tifosi cantino il ritornello».

Il video della canzone è visibile all’indirizzo https://www.instagram.com/reel/DJ3-YQHovR7/?igsh=NzVzenVteXVxc3Bj e all’indirizzo https://www.facebook.com/reel/1240676067638599.