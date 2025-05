ASCOLI PICENO – Segue, nel virgolettato, il comunicato stampa del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) in merito all’episodio verificatosi ad Ascoli Piceno il 25 aprile scorso. La titolare di un panificio aveva esposto fuori dalla sua attività uno striscione antifascista, in coerenza con i valori e il senso della Festa della Liberazione [QUI il nostro precedente articolo].

La notizia ha varcato i confini regionali e scatenato numerose reazioni di cittadini, ma anche di politici.

“In riferimento al clamore mediatico suscitato da un controllo di routine, effettuato da una pattuglia della Polizia lo scorso 25 aprile, il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) esprime profonda preoccupazione per la strumentalizzazione dell’episodio e per il clima ostile che si è venuto a creare nei confronti delle Forze dell’Ordine.

Il legittimo intervento degli agenti, avvenuto nell’ambito delle ordinarie attività di verifica sul territorio, ha generato una polarizzazione del dibattito pubblico e ha dato adito a numerose reazioni, talvolta fortemente critiche, da parte di esponenti politici e di cittadini. In particolare, il SAP denuncia con fermezza le offese, le minacce e le dichiarazioni diffamatorie rivolte agli operatori coinvolti attraverso i social media, condotte che travalicano i limiti della critica democratica e sfociano in un inaccettabile disprezzo verso chi ogni giorno opera al servizio della collettività.

«Tali esternazioni -afferma Massimiliano d’Eramo, il Segretario Generale Provinciale del SAP della provincia di Ascoli Piceno- rappresentano un attacco alla dignità e all’onorabilità delle donne e degli uomini in divisa, che svolgono il proprio lavoro con dedizione e professionalità, spesso in contesti complessi e rischiosi. Non resteremo in silenzio di fronte a questo clima di odio gratuito».

Il sindacato comunica di aver dato mandato all’Avv. Rachele Selvaggia De Stefanis del Foro di Genova, al fine di valutare ogni iniziativa utile alla tutela dell’onore e dell’immagine degli iscritti, riservandosi di intraprendere azioni legali nei confronti di chi si è reso responsabile di affermazioni diffamatorie e lesive.

Il SAP rinnova la propria fiducia e solidarietà nei confronti delle donne e degli uomini delle Forze dell’Ordine e ribadisce la necessità di un confronto democratico fondato sul rispetto reciproco e sul senso delle istituzioni. In un momento storico in cui il ruolo della sicurezza pubblica è più che mai centrale, non possiamo tollerare derive verbali che minano la credibilità di un’intera categoria professionale”.