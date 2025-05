FERMO – Continuano i controlli alla circolazione stradale da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, con particolare attenzione alla prevenzione della guida sotto l’effetto dell’alcool. Nel contesto, si comunica che:

– A Porto Sant’Elpidio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Fermo hanno denunciato un 47enne italiano. L’uomo, controllato alla guida del suo veicolo ha manifestato evidenti sintomi di ebbrezza, dovuta dall’abuso di sostanze alcoliche e, alla richiesta di sottoporsi all’accertamento alcolemico, si è rifiutato. La patente di guida gli è stata ritirata ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

– A Sant’Elpidio a Mare, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato un 60enne italiano. L’uomo, controllato in quel centro alla guida del suo veicolo, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, con il consequenziale ritiro della patente di guida.

– A Fermo, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato invece un 29enne italiano. L’uomo, controllato in orario serale alla guida della sua auto è stato sottoposto ad accertamento con etilometro, il cui risultato ha evidenziato valori ben oltre al limite massimo consentito.

– Ancora a Fermo, i Carabinieri della locale Radiomobile hanno denunciato un 70enne. L’uomo, coinvolto in un sinistro stradale nel centro urbano di Porto Sant’Elpidio, è stato sottoposto ad accertamento con etilometro, evidenziando un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito. La patente di guida è stata ritirata mentre il veicolo è stato sequestrato amministrativamente ai fini della confisca. Sempre i Carabinieri del Radiomobile di Fermo, impegnati nei rilievi di un altro sinistro stradale accaduto sul lungomare fermano, hanno denunciato un 60enne il quale ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare il tasso alcolico.

– A Montegiorgio, i militari della locale Sezione Radiomobile hanno denunciato un 38enne residente in provincia, sorpreso in stato di alterazione alcolica alla guida della propria autovettura lungo la SS 210 Faleriense. Anche in questo caso la patente è stata ritirata.

– In Torre San Patrizio, invece i militari della Stazione Carabinieri di Monte San Pietrangeli hanno denunciato un 36enne marocchino. L’uomo è stato controllato in quel centro e sorpreso in stato di alterazione alcolica alla guida della sua autovettura;