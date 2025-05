MARCHE – La Protezione Civile delle Marche ha diramato l’allerta gialla per temporali per la zona 6 della Regione, che comprende San Benedetto e Ascoli, per il pomeriggio di oggi, martedì 20 maggio, e per l’intera giornata di domani, mercoledì 21 maggio.

Dal tardo pomeriggio di oggi e per le prime ore di domani, l’avvicinamento e il transito di una depressione favoriranno la formazione di rovesci o temporali anche intensi nella porzione collinare delle zone 3, 4, 5 e 6 in transito verso la parte basso collinare e costiera. Dopo una fase di completo esaurimento, dal pomeriggio di domani si avranno temporali sparsi, a sviluppo locale, più probabili nella porzione collinare delle zone 1, 2, 3, 4, 5 e 6.