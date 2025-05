GROTTAMMARE – Questa mattina, 20 maggio, poco prima delle ore 07, si è verificato un incidente stradale in A14, all’interno della galleria Montesecco, nel territorio di Grottammare, in direzione Sud.

A ridosso di un cambio di corsia il carico del mezzo pesante si sarebbe completamente sbilanciato, da capire se per una brusca frenata o un’eccessiva velocità. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo. Insieme con il personale di Polizia Stradale per i rilievi di competenza.

Traffico in tilt, lunghe code, anche sulla strada statale.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.