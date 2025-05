Servizio a cura di a cura di Romina Celani e Irene Cameli

TORINO – Si è conclusa oggi la XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si è tenuta dal 15 al 19 maggio 2025, e noi di Riviera Oggi abbiamo cercato di raccontarvi luoghi, incontri, persone ed emozioni vissute.

Il tema di quest’anno è stato Le parole tra noi leggere, richiamo ad un celebre e discusso romanzo di Lalla Romano, che, nelle parole di Annalena Benini, Direttrice editoriale del Salone, ha voluto rendere omaggio alle parole, alla loro leggerezza ed alla loro preziosità.

Cinque giorni con 231.000 persone, 977 spazi espositivi, 70 sale per un totale di 2.647 eventi, a cui si aggiungono 800 eventi del Salone Off.

Tra i Padiglioni del Salone abbiamo incontrato ospiti da tutto il mondo, scrittori, giornalisti, attori e registi, tutte le maggiori case editrici, le case editrici indipendenti e quelle che si sono appena affacciate nel panorama dell’editoria; ma quello che ci ha fatto battere più il cuore è stato vedere all’ingresso del Salone del Libro di Torino la nostra Regione Marche, con la stupefacente bellezza della Piazza del Popolo di Ascoli Piceno, a fare da scenario a chi ha raccontato la ricchezza nostri territori.

Insieme al Dott. Luigi Contisciani abbiamo riscoperto la grande tradizione carnevalesca dei territori marchigiani, con la presentazione del libro di Valentina Falcioni “Carnevali storici del Piceno”, dedicato ai grandi carnevali storici di Ascoli Piceno, Offida, Castignano e Pito Pozza e Umito.

Ai nostri microfoni poi Mimmo Minuto, uno dei direttori artistici del padiglione Marche, ci ha raccontato dello straordinario patrimonio di bellezza, cultura e tradizioni della Regione, illustrato e raccontato nel volume “Le Marche sottosopra” di Eliana Narcisi (Eliana Enne) e Christina B. Assuad.

In un’atmosfera di gioia e partecipazione, abbiamo tracciato parole nuove per intrecciarle a quelle antiche di terre e regioni lontane, abbiamo aperto sguardi sul mondo solo attraverso le pagine di un libro, abbiamo letto, raccontato, sillabato e sussurrato frasi, racconti, storie che erano lì ed aspettavano solo noi per rivelarsi ed infine abbiamo festeggiato l’appartenenza alla multiforme e variegata comunità dei lettori, fatta di adulti, ragazzi, bambini, vecchi signori con il cappello e giovani dandy visionari; fatta di parole e di libri, ma anche di suoni, di silent book, di podcast, di immagini e contenuti digitali, fatta di innovazione e tradizione, fatta di tutti i modi che abbiamo e che stiamo ancora inventando per comunicare; ma soprattutto è fatta di leggerezza, che è stata la lente attraverso cui abbiamo osservato la letteratura, le relazioni e la meravigliosa complessità del mondo.

Il Salone tornerà ad accogliere editori, lettrici, lettori, autori e autrici dal 14 al 18 maggio 2026…a presto!