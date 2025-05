ASCOLI PICENO – Nei giorni scorsi il Prefetto ha presieduto una riunione del CPOSP per il rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni delittuosi dei furti in appartamento e truffe agli anziani.

Sono intervenuti, oltre ai vertici delle Forze dell’Ordine, il rappresentante dell’Amministrazione Provinciale, il Vice Sindaco del Comune di Ascoli Piceno, i Sindaci dei Comuni di Appignano del Tronto, Castignano, Monteprandone, Ripatransone e gli assessori dei Comuni di Castel di Lama, Cupra Marittima, Grottammare, Monsampolo del Tronto, Offida e San Benedetto.

Nel corso dell’incontro è stata svolta preliminarmente una disamina dei dati relativi ai furti in appartamento nel 2024 e nel 1° quadrimestre del 2025. Alla luce della situazione emersa i vertici delle Forze dell’Ordine, su richiesta del Prefetto, hanno assicurato che saranno rafforzati i dispositivi di controllo del territorio nelle località della provincia che hanno visto una recrudescenza del fenomeno delittuoso in quegli orari ritenuti maggiormente a rischio.

I Sindaci dei Comuni intervenuti hanno avuto modo di rappresentare le criticità del territorio e, su richiesta del Prefetto e del Questore, hanno assicurato che cercheranno di implementare la realizzazione di sistemi di video sorveglianza, con la possibilità di lettura delle targhe, nei punti della viabilità comunale ritenuti nevralgici, verificando, nel contempo, la possibilità di attivare il collegamento con la sala operativa delle Forze dell’Ordine.

È stata condivisa in sede di CPOSP l’importanza della collaborazione degli amministratori, degli organi della polizia municipale e dei cittadini rivolta alla segnalazione di tutte le presenze anomale nei territori, suscettibili di verifiche e controlli da parte delle Forze di Polizia in chiave preventiva.

Con riguardo alle truffe agli anziani nel 2024 si sono verificate nr 77 truffe agli anziani e 24 tentativi. In sede di CPOSP è stata, al riguardo, condivisa la imprescindibile necessità di rafforzare l’attività di prevenzione del fenomeno delittuoso, attraverso una azione capillare nei comuni rivolta a fornire alla popolazione vittima delle truffe, e cioè quella anziana, tutte le informazioni necessarie per prevenire e contrastare il fenomeno.

Il Prefetto ha richiesto la massima collaborazione dei Sindaci rivolta ad organizzare incontri nei Comuni, con il supporto pienamente assicurato dei comandanti dell’Arma dei Carabinieri e ove richiesto della Polizia di Stato.

Il Prefetto ha assicurato che in sede di CPOSP sarà svolto un attento monitoraggio, sia dell’attività di prevenzione e contrasto attuata, sia dei risultati conseguiti per quanto riguarda i reati predatori (furti in appartamento) e le truffe agli anziani.