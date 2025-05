SAN BENEDETTO – Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di una lettrice, V.P. riguardo la situazione delle barriere architettoniche presso la stazione di San Benedetto.

“Alla stazione di San Benedetto sono magicamente apparsi su tutte le scale degli scivoli per biciclette. Sono stati installati proprio sotto al corrimano. Ma perché? Così un disabile, o un anziano, o una qualsiasi persona con bagagli pesanti, oltre a non avere un ascensore non può più usare neanche l’aiuto del corrimano!

Bastava metterlo dall’altro lato. Io ho una disabilità motoria al 67%. Dell’ascensore nessuna notizia e ora anche questo…auspichiamo che questa situazione possa essere risolta al più presto da chi di dovere”.

Insomma pare che per fare un passo avanti se ne siano fatti due indietro. Non molto tempo fa avevamo già sottolineato in un nostro articolo le criticità della stazione cittadina, ma di strada da fare c’è n’è ancora molta.